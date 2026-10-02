Video | Así fue el golpe en la cabeza a Aldair Quintana que lo dejó sangrando en el partido contra Paraguay

Esperó siete años por la oportunidad de debutar con la Selección Colombia de mayores. Por eso, a pesar de la sangre que manó de su cabeza después de recibir un golpe de parte del volante paraguayo Hugo Cuenca, el arquero Aldair Quintana se resistió a abandonar la cancha del estadio Sports Illustrated de Nueva Jersey, Estados Unidos.

El futbolista salió feliz a la cancha. Tenía al frente la oportunidad de su vida. Ingresó a la cancha decidido a dejarlo todo, defender el arco poniendo incluso en riesgo su integridad, si era necesario. Apenas tres minutos después del inicio del juego llegó la primera acción que requería de su intervención.

Corría el minuto 3. Paraguay, que salió decidido a quedarse con la victoria e incomodar a Colombia durante todo el partido, atacó por la banda izquierda, que en la primera parte fue el punto débil del elenco criollo en la línea de tres defensas que armó Néstor Lorenzo. El balón llegó al fondo. Lo centraron al área.

Cuenca se dio cuenta de que podía caer por delante del arquero. Corrió a intentar conectar la pelota. No llegó. El lateral izquierdo de Colombia, Álvaro Angulo, despejó el balón antes de que llegara al centro del área. Sin embargo, el paraguayo se lanzó buscando conectar la esférica. Le pegó, con los taches del guayo, a Quintana en la cabeza.