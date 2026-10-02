Dejaron a RTVC “en la ruina”: Gobierno denuncia que faltan $148.000 millones en el sistema de medios públicos

El gobierno de Abelardo de la Espriella presentó un balance del sistema de medios públicos RTVC y realizó una grave denuncia alertando que la administración de Gustavo Petro dejó a la entidad “en una quiebra operativa”.
A través de su vocero oficial, la actual administración denunció que esa infraestructura de antenas, repetidores, estaciones, energía que conforman Señal Colombia y Radiónica está al borde de un apagón por la “forma irresponsable en la que Holman Morris y la administración de Gustavo Petro manejaron la plata de todos los colombianos”.
La anterior administración proyectó 460.654 millones de pesos como ingresos en el 2026; sin embargo, para el cierre del 31 de agosto se recaudó 312.263 millones de pesos. Pese a que había un faltante de 148.391 millones de pesos, se comprometieron 356.566 millones de pesos. Es decir, 44.300 millones más de lo que realmente se tenía.