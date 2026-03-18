Incidente de desacato contra Benedetti por no retractarse de acusaciones contra Luis Felipe Henao

El ministro del Interior, Armando Benedetti, vuelve a enfrentar líos judiciales derivados de sus declaraciones públicas. Esta vez, un juzgado administrativo de Bogotá decidió abrir un incidente de desacato en su contra por considerar que no cumplió plenamente una orden de rectificación.

El origen del caso está en un fallo de tutela que protegió los derechos al buen nombre del exministro de Vivienda Luis Felipe Henao Cardona, luego de que Benedetti lo señalara en redes sociales con acusaciones graves y calificativos despectivos. El juez le había dado un plazo de 48 horas para retractarse de forma clara.

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Sin embargo, aunque el ministro publicó un mensaje días después, para el despacho judicial ese pronunciamiento no cumplió con lo ordenado. Según el juzgado, no hubo una rectificación directa ni una afirmación explícita de que las acusaciones eran falsas, sino una simple referencia al fallo.

“En cumplimiento del fallo de primera instancia proferido dentro del trámite de tutela por el Juzgado Cuarenta (40) Administrativo de Oralidad del Circuito de Bogotá, decisión que será objeto de impugnación dentro de los términos legales, me permito rectificar “la información publicada en la red social X el once (11) de diciembre de 2025 en contra de Luis Felipe Henao Cardona, respecto de los juicios en los que me refiero a él como: “Bandido, cómplice, lavaperros”, “aumento patrimonial ilegal”, “insinuación de trabajar para el Ñoño Elías y el Ñeñe Hernández”, “recibir comisiones en Puerta Vallarta, México por parte de Carlos Jacks”. Hago esta publicación en la misma red social en cumplimiento de lo ordenado en el numeral segundo de la parte resolutiva”, indicó Benedetti en su publicación.

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Antes de tomar la decisión de abrir el incidente, el juzgado ya le había pedido explicaciones al funcionario sobre cómo estaba acatando la orden. Al no encontrar una respuesta suficiente, optó por avanzar con el proceso por desacato.

“La publicación del ministro del Interior Armando Benedetti no contiene una afirmación expresa acerca de que los dichos ‘Bandido, cómplice, lavaperros’, ‘aumento patrimonial ilegal’, ‘insinuación de trabajar para el Ñoño Elías y el Ñeñe Hernández’, ‘recibir comisiones en Puerta Vallarta, México, por parte de Carlos Jacks’ no tienen sustento, es decir, son falsos o erróneos”, se lee el fallo.

El choque entre Benedetti y Henao se desató en medio de tensiones políticas vinculadas al escándalo de la UNGRD, que ha provocado una cadena de señalamientos entre figuras del Gobierno y exfuncionarios.

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En su cuenta de X, Henao, aludiendo a las bajas ejecuciones en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), bajo la dirección de Carlos Carrillo, escribió: “Se ve claramente el desespero de conseguir un nuevo OLMEDO para financiar irregularmente campañas y que imputados por corrupción como Benedetti y Quintero lo ataquen, solo habla bien de su gestión”.

Frente a esto, Benedetti respondió con duras acusaciones personales.

“Me cansé de ti, un lavaperros del grupo AVAL, que cuando lo conocí vivías en un apartamento de 200 metros cuadrados y ahora andas con propiedades en Madrid y en otros lados. Sé quiénes son tus socios (sic)”, escribió el ministro.

El proceso por desacato podría derivar en sanciones si se determina que Benedetti ignoró o acató de forma incompleta lo ordenado por la justicia.