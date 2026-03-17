Primicia | Detalles de las visitas “irregulares” de la SIC a la Registraduría: habrían pedido acceso al censo electoral e historiales clínicos

Este martes se conoció una decisión de la Procuraduría en el que se sancionó a 16 funcionarios de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) —al mando de Cielo Rusinque, nombrada por Gustavo Petro—por irregularidades en unas visitas administrativas realizadas a la Registraduría y la Cancillería en 2024. Los hallazgos, según el fallo de 215 páginas al que tuvo acceso EL COLOMBIANO, dejan varias inquietudes.
El documento establece que, entre el 12 y 14 de marzo de 2024, funcionarios de diferentes dependencias de la SIC, como los grupos de trabajo de auditoría forense y seguridad digital, hicieron una visita administrativa a la Registraduría para “recaudar información relacionada con los procesos de contratación adelantados por la entidad y el cumplimiento del régimen de libre competencia económica”.
Supuestamente, el motivo de la visita era encontrar irregularidades en los contratos con Thomas Greg & Sons, firma que ha sido señalada por el Gobierno, especialmente por el presidente Petro, ya que lleva más de 17 años fabricando los pasaportes de los colombianos.
Sobre este tema hubo demandas al Estado y toda clase de líos incluyendo la salida de los exministros Álvaro Leyva —inhabilitado por la Procuraduría— y Laura Sarabia, quien se opuso a la forma en la que el Gobierno quería cambiar el modelo de pasaportes para dárselo a la Casa de la Moneda de Portugal, como terminó sucediendo.
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