Avión que cubría la ruta París-Bogotá tuvo que aterrizar de emergencia en Madrid, ¿qué pasó?

En las últimas horas se conoció que durante este miércoles el vuelo AV55, operado por Avianca en la ruta que conecta París con Bogotá, presentó una alerta técnica mientras se encontraba en pleno cruce del océano Atlántico. Esta situación llevó a la tripulación a tomar la decisión de dar media vuelta y dirigirse nuevamente hacia territorio europeo, interrumpiendo así el trayecto previsto hacia Colombia.

La señal de alerta se activó cuando el avión —un Boeing 787-8 Dreamliner— sobrevolaba las islas Azores, archipiélago perteneciente a Portugal.

Fue en ese punto donde la aeronave modificó su rumbo original y, después de aproximadamente una hora de vuelo en sentido contrario, logró aterrizar sin contratiempos en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, en la capital de España.

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El itinerario había comenzado esa misma mañana, con despegue a las 8:45 a.m. hora de París (equivalente a las 2:55 a.m. en Colombia), desde el aeropuerto parisino Charles de Gaulle.

Durante las primeras horas tras el incidente, ni las autoridades aeronáuticas ni la aerolínea entregaron detalles oficiales sobre lo sucedido, por lo que no se conocía tanto el estado de los tripulantes como las causas exactas que motivaron el regreso de la nave.