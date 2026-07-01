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Avión que cubría la ruta París-Bogotá tuvo que aterrizar de emergencia en Madrid, ¿qué pasó?

La aeronave retornó a suelo europeo luego de que se registrara una alerta técnica cuando sobrevolaba el océano Atlántico.

  • Avión que cubría la ruta París-Bogotá tuvo que aterrizar de emergencia en Madrid, ¿qué pasó?
  • El vuelo AV55 de Avianca fue desviado al aeropuerto de Madrid tras una alerta técnica en el motor izquierdo. Los pasajeros continuarán el viaje a Bogotá en otra aeronave. Foto: Redes sociales de @avianca
    El vuelo AV55 de Avianca fue desviado al aeropuerto de Madrid tras una alerta técnica en el motor izquierdo. Los pasajeros continuarán el viaje a Bogotá en otra aeronave. Foto: Redes sociales de @avianca
El Colombiano
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hace 4 horas
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En las últimas horas se conoció que durante este miércoles el vuelo AV55, operado por Avianca en la ruta que conecta París con Bogotá, presentó una alerta técnica mientras se encontraba en pleno cruce del océano Atlántico. Esta situación llevó a la tripulación a tomar la decisión de dar media vuelta y dirigirse nuevamente hacia territorio europeo, interrumpiendo así el trayecto previsto hacia Colombia.

La señal de alerta se activó cuando el avión —un Boeing 787-8 Dreamliner— sobrevolaba las islas Azores, archipiélago perteneciente a Portugal.

Fue en ese punto donde la aeronave modificó su rumbo original y, después de aproximadamente una hora de vuelo en sentido contrario, logró aterrizar sin contratiempos en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, en la capital de España.

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El itinerario había comenzado esa misma mañana, con despegue a las 8:45 a.m. hora de París (equivalente a las 2:55 a.m. en Colombia), desde el aeropuerto parisino Charles de Gaulle.

Durante las primeras horas tras el incidente, ni las autoridades aeronáuticas ni la aerolínea entregaron detalles oficiales sobre lo sucedido, por lo que no se conocía tanto el estado de los tripulantes como las causas exactas que motivaron el regreso de la nave.

El vuelo AV55 de Avianca fue desviado al aeropuerto de Madrid tras una alerta técnica en el motor izquierdo. Los pasajeros continuarán el viaje a Bogotá en otra aeronave. Foto: Redes sociales de @avianca
El vuelo AV55 de Avianca fue desviado al aeropuerto de Madrid tras una alerta técnica en el motor izquierdo. Los pasajeros continuarán el viaje a Bogotá en otra aeronave. Foto: Redes sociales de @avianca

¿Qué pasó?

Más adelante, la Aerocivil informó que el regreso al aeropuerto de Madrid obedeció a una alerta técnica detectada en el motor izquierdo de la aeronave.

Tras esto, por motivos de seguridad, el avión debió continuar su trayecto a una altitud más baja de lo habitual; el gasto de combustible aumentó considerablemente, lo que hacía inviable culminar el cruce del Atlántico según lo planeado. Ante este panorama, se optó por realizar un aterrizaje de emergencia como medida preventiva.

Actualmente, la aeronave permanece en revisión técnica para determinar con precisión lo ocurrido. Mientras tanto, los pasajeros retomarán su viaje con destino a Bogotá a bordo de un avión distinto, que tendrá una tripulación de respaldo asignada especialmente para completar el trayecto.

Por otro lado, la aerolínea informó que “el vuelo AV55, que cubría la ruta París–Bogotá, se desvió al Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas como medida preventiva, tras registrarse una indicación técnica y de conformidad con los procedimientos establecidos por la compañía. La aeronave aterrizó a las 16:02, hora de Madrid, sin novedad”, dice el comunicado.

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Se tenía previsto que el avión arribara a territorio colombiano en las horas de la tarde de este miércoles, pero como consecuencia del desvío, ese horario se postergó.

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿Por qué el vuelo AV55 de Avianca entre París y Bogotá aterrizó de emergencia en Madrid?
El vuelo fue desviado después de que se detectara una alerta técnica en el motor izquierdo de la aeronave mientras sobrevolaba el océano Atlántico. Como medida preventiva, la tripulación decidió regresar a territorio europeo y aterrizar en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas.
¿Qué tipo de falla presentó el avión de Avianca que cubría la ruta París-Bogotá?
Según informó la Aerocivil, la aeronave registró una alerta técnica relacionada con el motor izquierdo. Debido a esa situación, el avión tuvo que continuar el vuelo a una altitud inferior a la habitual, lo que incrementó el consumo de combustible e hizo necesario el aterrizaje preventivo.
¿Qué pasó con los pasajeros del vuelo AV55 tras el aterrizaje en Madrid?
Avianca informó que los pasajeros continuarán su viaje hacia Bogotá en una aeronave diferente, que contará con una tripulación de respaldo para completar el trayecto.
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