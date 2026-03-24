¿Y la ejecución del presupuesto para seguridad y defensa? Estas son las críticas al Gobierno tras accidente aéreo en Putumayo

Tras el accidente aéreo en el aeropuerto de Puerto Leguízamo, en Putumayo, que hasta el momento deja 70 muertos y 57 heridos, el Gobierno nacional ha quedado bajo cuestionamientos, especialmente en lo relacionado con la ejecución presupuestal en materia de fortalecimiento, defensa y seguridad nacional en las FF. MM. Uno de los críticos ha sido Daniel Briceño, recién electo representante a la Cámara, quien en su cuenta de X, en varios mensajes, ha hecho referencia a esa ejecución presupuestal, uno de ellos reza así: “Toda mi solidaridad con los miembros de las FFMM y sus familias por el accidente de un avión Hércules en Puerto Leguízamo (Putumayo). El gobierno Petro debe explicarle al país las razones por las que la ejecución presupuestal del fortalecimiento de la FAC se mantiene en 0%”. Le puede interesar: C-130 Hércules: así es el avión que se accidentó en Putumayo y la ruta que iba a cubrir Este es otro de los trinos de Briceño en torno a la poca ejecución en rubros de defensa y seguridad nacional mientras el presidente Gustavo Petro ha pedido al ministro de Defensa, Pedro Sánchez, avanzar en la apropiación de recursos con el Ministerio de Hacienda para distintos temas de seguridad nacional.

En sus trinos, el hoy electo congresista muestra que la ejecución, desde el Ministerio de Defensa para el Ejército, tiene ítems de ejecución en ceros. De los 12 proyectos listados por él, en varias imágenes tomadas de la consulta hecha en el Portal de Transparencia Económica, 8 de ellos presentan un 0,00% de ejecución, lo que para Briceño sugiere que, a pesar de tener recursos asignados (“apropiación vigente”), estos no se han traducido en obligaciones o pagos efectivos.

El caso más crítico es el proyecto de “Fortalecimiento de los sistemas de mando y control del Ejército Nacional”, que cuenta con la partida más alta de las imágenes ($216.093 millones) y aún no registra avance en su ejecución presupuestal. En cuanto a los proyectos que sí muestran movimiento, el avance es marginal. Se destaca la “Implementación del sistema integrado de información de inteligencia del Ejército Nacional” como el rubro con mayor gestión, alcanzando un 29,89% de ejecución sobre un presupuesto de $8.500 millones. Otros rubros operativos importantes, como el fortalecimiento de sistemas de armas y autoprotección para la FAC ($31.002 millones) y el equipo para tropas de primera línea ($109.594 millones), muestran ejecuciones muy tímidas de apenas el 4,27% y 3,32% respectivamente, lo que podría impactar la capacidad operativa a corto plazo.

Los retrasos, según expertos consultados, no solo afectan la parte bélica o táctica, como los medios cibernéticos ($600 millones) o la movilidad terrestre ($3.800 millones), sino también sectores de soporte vital y administrativo. Por ejemplo, la adecuación de equipos para la salud del personal de las Fuerzas Militares tiene asignados más de $18.005 millones con ejecución nula, al igual que los planes de automatización de oficina para la Secretaría General. Otra de las críticas llegó de parte de la senadora Carolina Arbeláez, quien publicó en X: “Cuéntenos por qué no están ejecutando los recursos para el mantenimiento de las aeronaves. Policías y soldados están en riesgo por la negligencia de su gobierno. Mientras la Fuerza Pública arriesga la vida por Colombia, hay más de $432 mil millones destinados a fortalecer la defensa, las capacidades aéreas y la seguridad nacional con 0% de ejecución en 2026. El @mindefensa tiene la obligación de darle explicaciones claras al país y a las familias que hoy están de luto2.

En resumen, los datos reflejan un cuello de botella administrativo o contractual, donde existen compromisos (recursos ya reservados) pero no se ha logrado avanzar hacia la fase de obligación y pago. Esta brecha entre la apropiación vigente y la ejecución real es especialmente marcada en los proyectos de mayor envergadura económica, lo que plantea interrogantes sobre la eficiencia en la gestión de estos recursos destinados a la seguridad nacional.

Rifirrafe entre Petro y Duque