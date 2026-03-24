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¿Petro les quitó plata? Denuncian que “cada 100 días se siniestra una aeronave” de las Fuerzas Militares

Diferentes voces expertas en Defensa como el exviceministro Gustavo Niño han hecho diferentes señalamientos tras el accidente aéreo en el Putumayo este lunes.

  • El exviceministro de Defensa Gustavo Niño fue crítico con el manejo que el gobierno Petro ha hecho del sector Defensa. Foto: AFP/Redes sociales.
    El exviceministro de Defensa Gustavo Niño fue crítico con el manejo que el gobierno Petro ha hecho del sector Defensa. Foto: AFP/Redes sociales.
El Colombiano
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hace 4 horas
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Tras el accidente aéreo en Putumayo que dejó 68 militares muertos y 57 heridos, el exviceministro de Defensa Gustavo Niño aseguró en sus redes sociales que “cada 100 días se siniestra una aeronave de nuestras fuerzas militares en el gobierno de Gustavo Petro”. Resaltó que esto “ya no es coincidencia, es deterioro operativo”.

Entre las causas expuso, según su conocimiento, los “recortes en operación aérea, menos recursos para funcionamiento y una realidad crítica: hasta el 60% de la flota en tierra. Menos horas de vuelo equivalen a menos entrenamiento”, dijo.

Por ende, aseguró que con estas condiciones hay “mayor riesgo” y concluyó que “el Ministro de Defensa no es ajeno a esto. En entrevista con Semana, el exfuncionario dio más explicaciones de sus puntos de vista.

Aseguró que, pese a que la causa del accidente de este lunes está por determinarse, la mayoría de las aeronaves de las Fuerzas Militares se han accidentado principalmente por condiciones climáticas adversas o errores humanos. Un menor porcentaje sería por falta de mantenimiento.

Lea también: “Ese monstruo pasó por encima mío y cayó en el lote de atrás”: testigo habla del accidente de avión de la FAC

Sin embargo, cuestionó los recursos destinados por el gobierno de Petro para el mantenimiento de los aviones y helicópteros:

“El debate central es que se debió haber hecho un Conpes de fortalecimiento de capacidades hace muchos años, de hecho, se hizo el Conpes, lo entregué en el empalme para que invirtiéramos en renovación de flota de helicópteros, en la renovación de una flota de M8, que es caballería pesada del Ejército, de una fragata, que en esa sí se avanzó, y en aviones”.

El experto se refirió, precisamente, al mismo Conpes que mencionó Petro en un trino dedicado al accidente este lunes, en el que dijo que este no ha podido realizarse debido a “dificultades burocráticas”:

Según dijo el ex viceministro, aunque el presupuesto del sector Defensa ha aumentado, “tiene una inflexibilidad muy grande y se llama sueldos y pensiones, aunque se pueda señalar que ha aumentado el presupuesto de defensa, no así el de mantenimiento, ese presupuesto ha estado entre $87.000, $90.000, $95.000 millones por año y ese presupuesto es muy ínfimo frente a lo que se necesita en mantenimiento, reparaciones de las aeronaves”.

El general (r) Zapateiro habló del accidente en Putumayo

Otra figura militar que se pronunció fue el general (R) Eduardo Zapateiro, excomandante del Ejército. Como respuesta a Celso Tete, asesor de Presidencia, expuso que entre 2024 y 2025 la inversión en equipos y mantenimiento habría tenido una “disminución del 56%” de $34.000 a $15.000 millones.

A su vez, que las recompensas y operaciones habrían pasado de $60.000 a $18.000 millones, una “disminución del 70%” y los gastos de nómina y funcionamiento serían el 63% en 2025, mientras el 15% fue en gastos administrativos.

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Adicionalmente, habló del “déficit presupuestal: El Ejército Nacional solicitó 22 billones de pesos para 2025, pero solo recibió 12 billones. La Armada solicitó 4,6 billones de pesos, pero solo recibió 3 billones”.

Y estuvo de acuerdo con que se habrían reducido las horas de vuelo y aeronaves: de 408, indicó que 91 estarían paralizadas por falta de recursos y estarían operando al 61% de su capacidad, así como que las horas de vuelo habrían pasado de 61.000 a un estimado de 36.500 en 2023.

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