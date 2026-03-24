¿Petro les quitó plata? Denuncian que “cada 100 días se siniestra una aeronave” de las Fuerzas Militares

Tras el accidente aéreo en Putumayo que dejó 68 militares muertos y 57 heridos, el exviceministro de Defensa Gustavo Niño aseguró en sus redes sociales que “cada 100 días se siniestra una aeronave de nuestras fuerzas militares en el gobierno de Gustavo Petro”. Resaltó que esto “ya no es coincidencia, es deterioro operativo”.

Entre las causas expuso, según su conocimiento, los “recortes en operación aérea, menos recursos para funcionamiento y una realidad crítica: hasta el 60% de la flota en tierra. Menos horas de vuelo equivalen a menos entrenamiento”, dijo.

Por ende, aseguró que con estas condiciones hay “mayor riesgo” y concluyó que “el Ministro de Defensa no es ajeno a esto. En entrevista con Semana, el exfuncionario dio más explicaciones de sus puntos de vista.

Aseguró que, pese a que la causa del accidente de este lunes está por determinarse, la mayoría de las aeronaves de las Fuerzas Militares se han accidentado principalmente por condiciones climáticas adversas o errores humanos. Un menor porcentaje sería por falta de mantenimiento.

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Sin embargo, cuestionó los recursos destinados por el gobierno de Petro para el mantenimiento de los aviones y helicópteros:

“El debate central es que se debió haber hecho un Conpes de fortalecimiento de capacidades hace muchos años, de hecho, se hizo el Conpes, lo entregué en el empalme para que invirtiéramos en renovación de flota de helicópteros, en la renovación de una flota de M8, que es caballería pesada del Ejército, de una fragata, que en esa sí se avanzó, y en aviones”.