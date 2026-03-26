Gobierno abre indagación interna por contratos y mantenimiento de Hércules: estos son los ejes de la investigación

En cumplimiento de la orden impartida por el presidente Gustavo Petro durante su más reciente Consejo de Ministros, el secretario de Transparencia de la Presidencia, Andrés Idárraga, comenzó las indagaciones en el corazón del Gobierno alrededor de la información que reposa sobre la adquisición y mantenimiento de los aviones Hércules. Lo anterior, pasadas 72 horas del accidente aéreo en Putumayo que dejó 69 uniformados muertos y 57 heridos.
“Indagaré a fondo”, sostuvo el funcionario, quien requirió tanto al Ministerio de Defensa como a la Fuerza Aeroespacial Colombia (FAC) para que presenten un “informe detallado” frente al acuerdo entre Colombia y Estados Unidos en 2018 que permitió la adquisición a modo de donación de tres aeronaves tipo C-130H Hércules.
“El informe deberá contener, cuanto menos, los términos del acuerdo, las condiciones técnicas conocidas de las aeronaves adquiridas, identificación de los funcionarios, oficiales y/o servidores involucrados en este proceso”, señala la Secretaría.
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Por otro lado, una relación de las “intervenciones” a las que fueron sometidas las aeronaves; es decir, mantenimientos, reparaciones, revisiones, compra de repuestos, entre otras. Se pide precisar el valor de las mismas, la entidad o empresa encargada, la metodología usada o pruebas de funcionalidad/aeronavegabilidad.