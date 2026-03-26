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”La experiencia de un piloto sí es importante, pero no lo es todo”: críticas a Petro por versiones sobre accidente de Hércules

La periodista Claudia Morales contó una experiencia propia para pedirle al mandatario que trate el accidente con más cuidado y no lance versiones indiscriminadas. Esto dijo.

  • Petro agradeció en 2022 a Gobierno gringo por donación de aviones que hoy llama “chatarra” tras accidente en Putumayo. FOTOS: AFP y Colprensa
    Petro agradeció en 2022 a Gobierno gringo por donación de aviones que hoy llama “chatarra” tras accidente en Putumayo. FOTOS: AFP y Colprensa
El Colombiano
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hace 4 horas
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El accidente del avión Hércules, ocurrido el lunes, dejó un total de 69 uniformados muertos y 57 heridos. La magnitud de la tragedia puso el foco en lo importante: ¿qué pasó? Para responder la pregunta, el presidente Petro aseguró que la culpa sería de la cantidad de años que el avión tenía, y lo calificó como “chatarra”. Rápidamente, expertos del Ejército y ciudadanía lo desmintieron.

En primer lugar, el comandante de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC), el general Carlos Fernando Silva, aseguró que Hércules no era una “chatarra”, como dijo el mandatario.

“Año de fabricación 1983, adquirido por Colombia en el año 2020, llegó a nuestra fuerza. Llegó con un total de 20.294 horas disponibles para volar. Eso significa que su estructura, por diseño de fábrica, permite que todavía vuele todas esas horas (...) una aeronave, como cualquier aeronave del planeta, tiene que ser sometida a unos momentos de mantenimiento”, explicó, asegurando que el avión cumplió con todos los parámetros de revisión.

”Voló algunas horas porque ya tenía tiempo para una inspección mayor, conocida como el PDM, Program Depot Maintenance, es decir, mantenimiento programado mayor”, dijo, explicando que el PDM consiste en desbaratar por completo la aeronave para cambiar las partes viejas de la misma.

Aquel proceso se hizo con Hércules, y costó tres millones de dólares. Lo pagó la Fuerza Aérea Colombiana adquiriendo estos sistemas en el mercado. De tal manera que después de año y medio sale el avión y empieza a volar”, dijo Silva. Ante sus explicaciones, el presidente Petro dijo: “No estoy de acuerdo”. Allí inició la polémica.

Según el mandatario aseguró que no hay señales de que el avión haya sido atacado y que la pista no tenía problemas, un punto criticado porque hasta las vacas se atravesaban en ella. Además, aseguró: “La experiencia de la tripulación que iba en el avión, duplicada en número, es inmensa y reduce la probabilidad del error humano”.

Al respecto, la periodista Claudia Morales pidió mesura. Por medio de un hilo de X, narró el accidente aéreo que cobró la vida de su hermano Gonzalo Andrés Morales Medina. La profesional explicó que, tras ese episodio, comprendió que no importa la experiencia del piloto, los accidentes siempre pueden ocurrir.

Todo se remonta al 16 de abril de 2001. Gonzalo Morales tenía 23 años y era el copiloto de una aeronave LET L-410 UVP-E de la empresa Heliandes. El piloto era el coronel (r) de las Fuerzas Militares Andrés León Calle Escobar.

Tristemente, aquel día perdieron el control a los 5 minutos de vuelo: se estrellaron en la montaña El Silencio mientras cubrían la ruta Medellín-Quibdó. Murieron todos los que iban a bordo. Fueron 16 víctimas incluyendo un menor de edad y los dos tripulantes.

Le puede interesar: ¿Alertas ignoradas? EE. UU. ya habría advertido por mantenimiento de aeronaves previo a accidente en Putumayo.

”Señor Gustavo Petro, un piloto con 10.482 horas de vuelo se puede calificar sin matices como un “piloto experimentado”. Pero, ¿sabe por qué ocurrió el accidente? ¡Por un error humano!”, dijo Claudia Morales.

Y añadió: “El piloto cometió dos errores que son parte de las conclusiones de la investigación. 1. Voló visual en vez de hacerlo por instrumentos, a pesar de que por las condiciones climáticas debió optar por lo segundo. 2. No siguió la ruta establecida y eso lo decidió ya estando en pleno vuelo y sin avisar a la torre de control. Eso explica por qué se estrelló contra la montaña”.

En ese orden de ideas, la periodista le pidió al mandatario que respetara a Silva y las explicaciones que dio. Lo calificó como un hombre honesto, y aseguró, dirigiéndose al presidente Petro:

”Por favor, permita que la gente que sí sabe haga su trabajo. Sus declaraciones no sólo son irresponsables sino que suman un caos mayor a una situación tremendamente dolorosa y que requiere de la mayor responsabilidad en términos de investigación y comunicación”.

Por el momento, las investigaciones siguen en curso. Sin embargo, el mandatario colombiano insiste en los años del avión como culpables, señalando al gobierno de Iván Duque y al gobierno estadounidense por haber hecho aquel negocio. Aunque en 2022 le agradeció al gobierno del país norteamericano por las aeronaves.

El pedido de las víctimas y ciudadanía sigue siendo la mesura y la verdad.

Lea además: Petro agradeció en 2022 a Gobierno gringo por donación de aviones que hoy llama “chatarra” tras accidente en Putumayo

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