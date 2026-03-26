”La experiencia de un piloto sí es importante, pero no lo es todo”: críticas a Petro por versiones sobre accidente de Hércules

El accidente del avión Hércules, ocurrido el lunes, dejó un total de 69 uniformados muertos y 57 heridos. La magnitud de la tragedia puso el foco en lo importante: ¿qué pasó? Para responder la pregunta, el presidente Petro aseguró que la culpa sería de la cantidad de años que el avión tenía, y lo calificó como “chatarra”. Rápidamente, expertos del Ejército y ciudadanía lo desmintieron. En primer lugar, el comandante de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC), el general Carlos Fernando Silva, aseguró que Hércules no era una “chatarra”, como dijo el mandatario. “Año de fabricación 1983, adquirido por Colombia en el año 2020, llegó a nuestra fuerza. Llegó con un total de 20.294 horas disponibles para volar. Eso significa que su estructura, por diseño de fábrica, permite que todavía vuele todas esas horas (...) una aeronave, como cualquier aeronave del planeta, tiene que ser sometida a unos momentos de mantenimiento”, explicó, asegurando que el avión cumplió con todos los parámetros de revisión.

”Voló algunas horas porque ya tenía tiempo para una inspección mayor, conocida como el PDM, Program Depot Maintenance, es decir, mantenimiento programado mayor”, dijo, explicando que el PDM consiste en desbaratar por completo la aeronave para cambiar las partes viejas de la misma.

Aquel proceso se hizo con Hércules, y costó tres millones de dólares. Lo pagó la Fuerza Aérea Colombiana adquiriendo estos sistemas en el mercado. De tal manera que después de año y medio sale el avión y empieza a volar”, dijo Silva. Ante sus explicaciones, el presidente Petro dijo: “No estoy de acuerdo”. Allí inició la polémica. Según el mandatario aseguró que no hay señales de que el avión haya sido atacado y que la pista no tenía problemas, un punto criticado porque hasta las vacas se atravesaban en ella. Además, aseguró: “La experiencia de la tripulación que iba en el avión, duplicada en número, es inmensa y reduce la probabilidad del error humano”.

Al respecto, la periodista Claudia Morales pidió mesura. Por medio de un hilo de X, narró el accidente aéreo que cobró la vida de su hermano Gonzalo Andrés Morales Medina. La profesional explicó que, tras ese episodio, comprendió que no importa la experiencia del piloto, los accidentes siempre pueden ocurrir. Todo se remonta al 16 de abril de 2001. Gonzalo Morales tenía 23 años y era el copiloto de una aeronave LET L-410 UVP-E de la empresa Heliandes. El piloto era el coronel (r) de las Fuerzas Militares Andrés León Calle Escobar.