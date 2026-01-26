Accidente en la Autopista Norte de Bogotá deja un muerto y cierre vial en la calle 195

Un peatón falleció en la madrugada de este lunes 26 de enero tras ser arrollado por un camión en la Autopista Norte con calle 195, en la localidad de Usaquén. El siniestro obligó al cierre total del carril en sentido sur–norte mientras las autoridades realizaban el levantamiento del cuerpo.

El accidente ocurrió hacia las 2:00 a. m., cuando, por causas que aún son materia de investigación, el conductor del vehículo de carga embistió a un ciudadano que se movilizaba por el sector. Al lugar acudieron ambulancias, personal de la concesión vial y unidades de criminalística.

Durante cerca de tres horas, el paso estuvo restringido mientras se adelantaban las labores judiciales. Hacia las 5:00 a. m., el cuerpo fue trasladado a Medicina Legal para su identificación y posterior entrega a los familiares.