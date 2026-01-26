x

Accidente en la Autopista Norte de Bogotá deja un muerto y cierre vial en la calle 195

Un peatón fue arrollado por un camión en la madrugada de este lunes en Usaquén. El siniestro obligó a cerrar la vía durante tres horas mientras las autoridades realizaban el levantamiento del cuerpo y adelantaban la investigación.

    El siniestro vial ocurrió en la autopista Norte con calle 195, sentido sur–norte, donde las autoridades cerraron el paso durante varias horas mientras realizaban el levantamiento del cuerpo y atendían la emergencia. FOTO: redes sociales.
El Colombiano
hace 3 horas
bookmark

Un peatón falleció en la madrugada de este lunes 26 de enero tras ser arrollado por un camión en la Autopista Norte con calle 195, en la localidad de Usaquén. El siniestro obligó al cierre total del carril en sentido sur–norte mientras las autoridades realizaban el levantamiento del cuerpo.

El accidente ocurrió hacia las 2:00 a. m., cuando, por causas que aún son materia de investigación, el conductor del vehículo de carga embistió a un ciudadano que se movilizaba por el sector. Al lugar acudieron ambulancias, personal de la concesión vial y unidades de criminalística.

Conozca: Dos accidentes en 48 horas siembran dudas sobre la seguridad de los trenes españoles

Durante cerca de tres horas, el paso estuvo restringido mientras se adelantaban las labores judiciales. Hacia las 5:00 a. m., el cuerpo fue trasladado a Medicina Legal para su identificación y posterior entrega a los familiares.

“Se presentó un siniestro vial con fatalidad entre camión y peatón en la Autonorte con calle 195. Secretaría de Movilidad y grupo de criminalística en desplazamiento”, informaron las autoridades en un reporte preliminar.

Hasta el momento no se ha revelado la identidad de la víctima.

Cifras preocupantes

Según la Agencia Nacional de Seguridad Vial, en 2025 murieron 7.741 personas en accidentes de tránsito en Colombia, un aumento del 4,66% frente a 2024. En Bogotá, aunque la cifra bajó levemente, se registraron 560 fallecidos, lo que evidencia que la siniestralidad vial continúa siendo un problema de salud pública en la capital.

