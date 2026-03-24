Siete accidentes mortales en dos años: la racha trágica de las Fuerzas Militares en Colombia

La caída del avión Hércules de la Fuerza Aeroespacial, que tiene de luto a las Fuerzas Militares y a la sociedad civil, es una nueva tragedia dentro de una mala racha de accidentes que en los últimos años ha golpeado a las instituciones castrenses.
De acuerdo con el balance más reciente sobre este hecho, ocurrido el lunes festivo, 68 uniformados murieron, hay dos desaparecidos y 57 fueron rescatados con vida y ya se encuentran en diferentes hospitales.
Tal cual ha venido documentando EL COLOMBIANO, las Fuerzas Militares han padecido bajas por múltiples accidentes en distintas clases de vehículos, no solo aeronaves, sino también lanchas, buses, helicópteros y blindados.
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