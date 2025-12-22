Acemi respondió a denuncias de Adres sobre supuestas atenciones pagadas a fallecidos

La Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi) presentó una síntesis de sus comentarios a los documentos de contraste elaborados por la Adres sobre prestación de servicios a personas reportadas como fallecidas y registros de medicamentos reportados en la base de suficiencia frente a otras fuentes.
Acemi reconoció la importancia de este tipo de reportes para fortalecer la calidad, trazabilidad y análisis de datos del sector. Sin embargo, dada la sensibilidad de la información y su potencial impacto reputacional, solicitó que los contrastes se realicen con metodologías transparentes y replicables y con garantías de debido proceso antes de cualquier difusión pública.