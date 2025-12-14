MinSalud seguiría haciéndole ‘conejo’ al aumento de la UPC

El próximo será un año de política hasta en la sopa. Las elecciones legislativas y presidenciales de 2026 marcarán no solo el destino de Colombia, sino también en la previa a estas las decisiones que tome el Gobierno del presidente Gustavo Petro. Lo que concierne al sistema de salud no es ajeno a ese panorama, pues este diciembre el actual Ministerio de Salud hará el último incremento a la Unidad de Pago por Capitación, conocida como UPC.
Esa sigla —que se volvió común en el debate político y que habla de los recursos que el Estado le entrega anualmente a las entidades promotoras de salud (EPS) por cada afiliado para garantizar su atención en salud— marcará un momento clave para el sistema.
En un momento en el que el usuario ve más demoradas sus citas, que no le entregan medicamentos a tiempo y que los hospitales y clínicas cierran servicios, hablar de los recursos que mantienen en pie todo ese andamiaje resulta cuando menos vital.