De la Espriella celebrará el Día de la Independencia de Colombia en El Toyo, junto al gobernador de Antioquia

Antioquia celebrará por lo alto, y con presidente electo a bordo, el Día de la Independencia de Colombia, este 20 de julio, en las obras del Túnel del Toyo. Abelardo de la Espriella, aceptó la invitación del gobernador Andrés Julián Rendón y confirmó, este viernes, su presencia en el evento que liderará la Administración Departamental.

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En el acto, la Gobernación busca simbolizar la persistencia y autonomía de Antioquia para conectarse con el mar pese a la falta de apoyo nacional, especialmente del presidente Gustavo Petro. “Será un homenaje al civismo y a la solidaridad regional”, dijo, Lina Cuartas, secretaria Privada de la Gobernación.

El Colombiano conoció que la propuesta de liderar el acto central se la hizo Rendón a De la Espriella en la reciente visita del presidente electo al municipio de San Pedro de los Milagros. Incluso, la invitación se la hizo llegar con uno de sus acompañantes en un papel.

El presidente leyó, buscó al gobernador, y le expresó la importancia que para él representaba acompañar al pueblo de Antioquia en un lugar tan representativo de la pujanza antioqueña, como el Túnel del Toyo.

En la agenda del certamen, en el que estarán funcionarios del gobierno seccional y otros de administraciones municipales, se encuentran los artistas, Paola Jara, quien es oriunda de Urabá, justamente una de las regiones más beneficiadas con la obra; y Jorge Villamizar, integrante de Bacilos, y quien aportó su talento música para una campaña de recolección de recursos con el fin de terminar el proyecto.