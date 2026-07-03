Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

De la Espriella celebrará el Día de la Independencia de Colombia en El Toyo, junto al gobernador de Antioquia

El presidente electo confirmó su presencia en el occidente del departamento este 20 de julio. En la ceremonia habrá artistas representativos de la cultura nacional. Será un desagravio ante los incumplimientos del gobierno Petro con ese proyecto de infraestructura.

  • El mandatario electo aceptó la invitación que el gobernador de Antioquia le hizo, en una reciente visita al municipio de San Pedro de los Milagros, para celebrar el 20 de julio, Día de la Independencia de Colombia, en el Túnel del Toyo. Foto: Cortesía
    El mandatario electo aceptó la invitación que el gobernador de Antioquia le hizo, en una reciente visita al municipio de San Pedro de los Milagros, para celebrar el 20 de julio, Día de la Independencia de Colombia, en el Túnel del Toyo. Foto: Cortesía
  • La cantante Paola Jara y la Orquesta Sinfónica de Antioquia ensayan su presentación del 20 de julio en el Túnel del Toyo. Foto: Cortesía
    La cantante Paola Jara y la Orquesta Sinfónica de Antioquia ensayan su presentación del 20 de julio en el Túnel del Toyo. Foto: Cortesía
Víctor Andrés Álvarez Correa
Víctor Andrés Álvarez Correa
hace 2 horas
bookmark

Antioquia celebrará por lo alto, y con presidente electo a bordo, el Día de la Independencia de Colombia, este 20 de julio, en las obras del Túnel del Toyo. Abelardo de la Espriella, aceptó la invitación del gobernador Andrés Julián Rendón y confirmó, este viernes, su presencia en el evento que liderará la Administración Departamental.

Lea más: Hito en la vía al Toyo tras excavación del túnel cero: “En Antioquia nada nos queda grande”

En el acto, la Gobernación busca simbolizar la persistencia y autonomía de Antioquia para conectarse con el mar pese a la falta de apoyo nacional, especialmente del presidente Gustavo Petro. “Será un homenaje al civismo y a la solidaridad regional”, dijo, Lina Cuartas, secretaria Privada de la Gobernación.

El Colombiano conoció que la propuesta de liderar el acto central se la hizo Rendón a De la Espriella en la reciente visita del presidente electo al municipio de San Pedro de los Milagros. Incluso, la invitación se la hizo llegar con uno de sus acompañantes en un papel.

El presidente leyó, buscó al gobernador, y le expresó la importancia que para él representaba acompañar al pueblo de Antioquia en un lugar tan representativo de la pujanza antioqueña, como el Túnel del Toyo.

En la agenda del certamen, en el que estarán funcionarios del gobierno seccional y otros de administraciones municipales, se encuentran los artistas, Paola Jara, quien es oriunda de Urabá, justamente una de las regiones más beneficiadas con la obra; y Jorge Villamizar, integrante de Bacilos, y quien aportó su talento música para una campaña de recolección de recursos con el fin de terminar el proyecto.

La cantante Paola Jara y la Orquesta Sinfónica de Antioquia ensayan su presentación del 20 de julio en el Túnel del Toyo. Foto: Cortesía
La cantante Paola Jara y la Orquesta Sinfónica de Antioquia ensayan su presentación del 20 de julio en el Túnel del Toyo. Foto: Cortesía

“Queríamos tener un artista, una mujer música, talentosa, que va a estar acompañada de la Orquesta Sinfónica de Antioquia, y será un hito tenerlos dentro del túnel cantando”, indicó Cuartas.

El Túnel del Toyo será el más largo de Latinoamérica, con cerca de 9,8 kilómetros de extensión. Conectará al interior del país con los puertos de Urabá, y acercará a Medellín al mar, con un recorrido de 4 horas, que actualmente es de 8.

Como una directriz del gobernador, las celebraciones del 20 de julio en el departamento se han descentralizado. El año pasado se realizó en Turbo, honrando el mar de Antioquia.

“Este año decidimos hacerla en el Túnel del Toyo, con todo lo que nos ha implicado a nosotros esa batalla con el gobierno nacional para sacar la obra adelante, y más que el túnel ya casi está terminado, es decir, la obra civil está lista, y estamos a la espera de la instalación de los equipos electromecánicos que está en manos del Invías y del contratista”, concluyó Cuartas.

Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí.

Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos