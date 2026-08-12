¿Va a donar a afectados por terremoto? Apps de movilidad se unen para ofrecer viajes gratis al día

En Medellín buscan facilitar que las ayudas de sus habitantes lleguen a las comunidades afectadas por el sismo de magnitud 7,4 que sacudió al país el pasado 10 de agosto. En medio de la emergencia, la Alcaldía de Medellín y DiDi anunciaron una alianza para apoyar el traslado de las donaciones hacia los puntos oficiales habilitados en la ciudad. Además, inDrive y Uber también se unieron con estrategias similares.

En cuanto a DiDi la medida permitirá que los usuarios de DiDi tengan hasta dos solicitudes de arrendamiento a $0 al día en DiDi Express, una correspondiente al trayecto de ida y otra al de regreso, siempre que el origen o destino exacto corresponda a uno de los puntos oficiales de recepción de ayudas.

El beneficio busca reducir uno de los costos asociados a la entrega de donaciones y facilitar la participación de los ciudadanos en la respuesta humanitaria ante la emergencia.

En lo que concierne a Uber, los usuarios tendrán dos trayectos con hasta 22.000 de descuento cada uno, hacia y desde los centros de acopio de la Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia - ABACO en Bogotá y Medellín.

“La plataforma de Uber está al servicio de quienes quieran llevar sus ayudas a los centros de acopio habilitados o hacer donaciones en favor de los afectados por esta tragedia. Esta es nuestra forma de solidarizarnos con quienes más lo necesitan en este momento”, señaló Ángela Mendoza, gerente general de Uber para la Región Andina.

Además, InDrive suspenderá temporalmente el cobro por servicio a los conductores de Pereira, Cali, Armenia, Manizales, Tuluá, Palmira y Quibdó, para contribuir a la disponibilidad del servicio y facilitar la movilidad durante la emergencia.

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La compañía mantendrá un monitoreo permanente de la operación en las ciudades afectadas y realizará los ajustes necesarios según evolucione la situación. Sus canales de atención permanecerán activos las 24 horas.

inDrive también hará seguimiento a las condiciones de movilidad en las zonas impactadas, priorizando la seguridad de conductores y usuarios.

El sismo, cuyo epicentro se ubicó en San José del Palmar, Chocó, ha dejado daños de consideración en diferentes municipios del occidente del país y un número de víctimas que continúa actualizándose.

Reportes recientes sitúan en al menos 202 los fallecidos, aunque los balances oficiales y regionales han presentado diferencias mientras avanzan las labores de atención y rescate.