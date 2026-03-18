Más de 700.000 afiliados de Nueva EPS se quedan sin medicamentos por incumplimientos de interventor de Petro

La crisis del sistema de salud no da tregua. Esta vez, más de 700.000 afiliados a Nueva EPS se quedaron sin dispensación de medicamentos en Santander. Esto, debido a que la interventoría del gobierno Petro le adeuda al gestor farmacéutico $61.000 millones.
La Nueva EPS es la entidad con mayor número de afiliados en Colombia, con más de 11 millones. En menos de dos años, la entidad aumentó cuatro veces sus deudas de $6 billones a 24 billones, acumuló más de 120.000 tutelas sin responder y ha tenido cinco interventores en 21 meses.
Lea también: Defensoría dijo que no hay “excusas” que valgan por muerte de paciente de Nueva EPS