Congresista Agmeth Escaf fue suspendido por insultos contra De la Espriella: hasta dijo que era “la perra de EE. UU.”

El expediente de Scaf en la Procuraduría

Según informó El Tiempo, el origen del expediente está en una queja disciplinaria que presentó la Red de Veeduría de Colombia. Este 10 de junio, esta rechazó los insultos que Scaf dirigió a De la Espriella en esa entrevista. Para esa organización, la conducta del representante del Pacto Histórico “constituye una falta grave, que termina afectando a la democracia como un todo”. A su vez, se reveló el documento con la explicación de la decisión de la Procuraduría, que dijo que la decisión es legal. El ente de control habría tenido en cuenta que la conducta del congresista fue voluntaria, así como la jerarquía del cargo de Scaf, la trascendencia social de su falta y el eventual perjuicio causado.

Por su parte, el procurador general Gregorio Eljach afirmó que la Procuraduría “recogió quejas múltiples por diferentes medios en ambos casos. Tomaron la determinación que corresponde en derecho”. El alto funcionario evitó pronunciarse sobre hechos específicos del caso de Scaf u otros, y explicó que lo hace porque eventualmente podrían llegar a su despacho en grado de consulta. En caso de que se pronuncie, podrían generarse recusaciones u otras actuaciones procesales. El documento de la Procuraduría reitera que la posibilidad de que se repitiera la conducta investigada es alta, lo que podría influir negativamente en la ciudadanía. “La imposición de la medida cautelar es idónea, proporcional y razonable para procurar que no se repita la conducta, en lo que queda del periodo electoral. Con ello, lo que se busca no es silencio ni una prohibición de expresar ideas y opiniones, sino el asumir una especial cautela frente a lo que se dice y al como se dice”, concluyó el ente disciplinario. Otras pruebas incluirían un análisis de informática forense que reúna el material sobre declaraciones públicas dadas por Scaf entre este 9 y 10 de junio, en las que se haya referido a Abelardo de al Espriella. También se le habría solicitado a la Secretaría General de la Cámara el certificado del último salario devengado por el representante a la Cámara del Pacto Histórico. Cabe recordar que Scaf dio el salto de la Cámara de Representantes al Senado, en el que se posesionará el próximo 20 de julio. Cumplirá funciones como senador hasta el año 2030.

Otros suspendidos por Procuraduría

A pocos días de la segunda vuelta presidencial, la Procuraduría ha suspendido a diferentes funcionarios del gobierno Petro por presunta participación indebida en política. Entre ellos está el ahora exdirector de la UNGRD, Carlos Carrillo; el autodenominado pastor Alfredo Saade, que fungía como embajador de Colombia ante Brasil y el ex director de la Agencia Nacional de Tierras, Felipe Harman. Este último renunció y ahora está dedicado de lleno a la campaña de Iván Cepeda. Finalmente, vale aclarar que la Procuraduría no puede tomar acciones con respecto a la participación en política evidente que se ha visto por parte del presidente Gustavo Petro. Lea también: De la Espriella (52,6%) le saca 8 puntos a Cepeda (44,8%), según nueva encuesta de AtlasIntel: así va la tendencia Eso le corresponde a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, en la que las mayorías oficialistas; es decir, a favor del Gobierno, evitarían que avance cualquier tipo de proceso contra el presidente.