Testigo cuenta cómo guardia de TransMilenio fue asesinado en Soacha

Una discusión por el ingreso irregular a la estación Terreros de TransMilenio terminó en tragedia este viernes 18 de septiembre. Un guardia de seguridad que intervenía en el procedimiento recibió dos heridas con arma blanca y murió minutos después en un centro asistencial.
La víctima fue identificada como Cristian Garzón, de 27 años, quien trabajaba para la empresa Top Guard Ltda. y hacía parte de la escuadra antievasión. Según el testimonio de una guarda de seguridad entregado a Blu Radio, Garzón se interpuso cuando una de las personas que intentaba ingresar a la estación habría intentado agredirla.