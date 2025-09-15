Alcalde aseguró que ha puesto plata de su salario para tanquear vehículos de la Fuerza Publica: “Cómo van a combatir si no tienen herramientas”

Aún afectado por la muerte del jefe de su esquema de seguridad, el alcalde de Arauca, Juan Alfredo Qüenza denunció el abandono en el que tiene el Gobierno Nacional a su región, lo que ha permitido que los grupos armados se expandan en el territorio. Lea aquí: Mataron a dos policías de la Sijín que salían de investigar un cadáver en la morgue de Saravena Y es que, tras responsabilizar al frente Domingo Laín del Ejército de Liberación Nacional, (ELN) del crimen de Jorge Armando Tapias, el jefe de su esquema de seguridad, el mandatario local reveló y a su vez denunció que ha tenido que destinar recursos tanto de su administración como recursos propios –su salario– para el sostenimiento de la Fuerza Pública en su ciudad, ya que los recursos dineros que les giran desde el Gobierno central no alcanzan para su sostenimiento.

“Mire, como alcalde de ciudad capital nunca en la historia habíamos sacado recursos públicos para entregarle 20 motos al Ejército, un fusil antidron, camionetas y ahora lo curioso es que me toca sacar de mi sueldo para darles combustible a mi Fuerza Pública porque el recorte presupuestal del Gobierno es impresionante”, denunció el alcalde Qüenza en diálogo con Blu Radio. Siga leyendo: “Si así es con un simple chaleco, imagínese una solicitud de vehículo”: Lina Garrido presentó tutela contra la UNP De hecho, para poner un ejemplo de la situación, el mandatario local contó que el pasado jueves, 11 de septiembre, en un encuentro llevado a cabo con las autoridades, “lo que más me solicitó el Ejército, la Armada y la Policía fue que les entregara combustible”. Entonces, indicó, que “les autoricé –tanquear– en una estación de servicio de Arauca porque mensualmente me toca darles dos, tres, cuatro millones de pesos en combustible para que puedan operar en mi territorio” porque, insistió, “es impresionante el recorte del presupuesto de nuestra Fuerza Pública”.