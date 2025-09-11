x

“Si así es con un simple chaleco, imagínese una solicitud de vehículo”: Lina Garrido presentó tutela contra la UNP

Lina Garrido interpuso tutela contra la UNP por negarle un chaleco antibalas. La congresista denuncia desprotección en Arauca y exige refuerzo en su esquema de seguridad.

  • La representante ha recibido amenazas del ELN y de las disidencias, estructuras que delinquen en Arauca. Fotos: Colprensa y redes sociales
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

11 de septiembre de 2025
La representante Lina Garrido presentó una acción de tutela en contra de la Unidad Nacional de Protección (UNP), pues al parecer la entidad se había negado a dotar a la congresista de un chaleco antibalas.

“Si así es con un simple chaleco, imagínese una solicitud de vehículo”, fue lo que escribió Garrido en su cuenta de X, añadiendo que desde la UNP le respondieron que “no están matando congresistas”. La acción de tutela fue admitida por el Juzgado 25 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá por presunta violación al derecho fundamental de petición.

Esta no es la primera vez que la congresista de Cambio Radical por el departamento de Arauca manifiesta una desatención por parte de la UNP respecto a su seguridad, pues justamente luego de haber sido una de las voceras de la oposición en la instalación del último periodo de sesiones del Congreso, los integrantes de su propio esquema le recomendaron insistir en el aumento de las medidas para proteger su integridad.

Lea también: Ella es Lina María Garrido, la congresista que se le plantó a Gustavo Petro en discurso de la oposición

“Me reuní con mi esquema de seguridad y ellos mismos me manifestaron que era importante insistir en que me refuercen las medidas de protección”, confesó el pasado 21 de julio ante Blu Radio la representante araucana.

Garrido ha sido amenazada en varias ocasiones por estructuras del ELN y de las disidencias que hacen presencia en Arauca, departamento al cual la congresista representa en el legislativo.

Inclusive, según ha comentado la líder política, en el mes de noviembre también tuvo que hacer uso del mismo recurso legal para que esta entidad le prestara atención sobre las amenazas recibidas.

“Desde noviembre del año pasado que coloqué la tutela, solamente se han garantizado las medidas que ya tenía, pero no se han aumentado y espero que se hagan después de lo sucedido ayer (20 de julio)”, explicó el pasado 21 de julio agregando que se encontraba ante una “falta de garantías” para ejercer su papel como congresista opositora al Gobierno Nacional.

La representante también aprovechó la revelación de la acción de tutela presentada para criticar la adquisición de bastones de mando rezados.

“El director de la UNP está presto a garantizar la seguridad de los bandidos y a comprar “mulas” a 9 millones”, escribió Garrido, haciendo alusión a la compra de 4.833 bastones de mando y 123 mulas equipadas para comunidades indígenas.

Dicha adquisición fue justificada por el director Augusto Rodríguez ante el medio estatal RTVC como “prácticas de protección colectiva para los pueblos indígenas”.

Porque la entidad le negó un chaleco antibalas, medida que considera vital para su seguridad ante amenazas en Arauca.

El Juzgado 25 Administrativo de Bogotá admitió la acción de tutela por presunta vulneración del derecho de petición.

En noviembre de 2024 interpuso otra tutela para exigir mayor seguridad, pero hasta ahora su esquema no ha sido reforzado.

Siga leyendo: Lina Garrido le envió mensaje a Benedetti tras ganarle el pulso en la Corte por denuncia en contra: “no me va a callar”

Utilidad para la vida