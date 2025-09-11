“Si así es con un simple chaleco, imagínese una solicitud de vehículo”: Lina Garrido presentó tutela contra la UNP

“Si así es con un simple chaleco, imagínese una solicitud de vehículo” , fue lo que escribió Garrido en su cuenta de X, añadiendo que desde la UNP le respondieron que “no están matando congresistas”. La acción de tutela fue admitida por el Juzgado 25 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá por presunta violación al derecho fundamental de petición.

La representante Lina Garrido presentó una acción de tutela en contra de la Unidad Nacional de Protección (UNP) , pues al parecer la entidad se había negado a dotar a la congresista de un chaleco antibalas.

Esta no es la primera vez que la congresista de Cambio Radical por el departamento de Arauca manifiesta una desatención por parte de la UNP respecto a su seguridad, pues justamente luego de haber sido una de las voceras de la oposición en la instalación del último periodo de sesiones del Congreso, los integrantes de su propio esquema le recomendaron insistir en el aumento de las medidas para proteger su integridad.

“Me reuní con mi esquema de seguridad y ellos mismos me manifestaron que era importante insistir en que me refuercen las medidas de protección”, confesó el pasado 21 de julio ante Blu Radio la representante araucana.

Garrido ha sido amenazada en varias ocasiones por estructuras del ELN y de las disidencias que hacen presencia en Arauca, departamento al cual la congresista representa en el legislativo.

Inclusive, según ha comentado la líder política, en el mes de noviembre también tuvo que hacer uso del mismo recurso legal para que esta entidad le prestara atención sobre las amenazas recibidas.

“Desde noviembre del año pasado que coloqué la tutela, solamente se han garantizado las medidas que ya tenía, pero no se han aumentado y espero que se hagan después de lo sucedido ayer (20 de julio)”, explicó el pasado 21 de julio agregando que se encontraba ante una “falta de garantías” para ejercer su papel como congresista opositora al Gobierno Nacional.