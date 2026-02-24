Alcalde de un municipio de Nariño resultó herido en un intento de hurto en Bogotá

En un aparente intento de hurto en Bogotá resultó herido Nixon López Villarreal, el alcalde del municipio de Ospina, en el departamento de Nariño. En video: Hombre que se identificó como “therian-rata” fue capturado por robar en Bogotá El mandatario nariñense tiene una herida con arma de fuego en una pierna producto de un intento de atraco en el barrio El Recuerdo, en inmediaciones de Corferias, localidad de Teusaquillo, donde se encontraba para sostener una reunión este martes. La Policía Metropolitana de Bogotá explicó que el alcalde fue abordado sobre las 10:20 de la mañana, en vía pública, por delincuentes en moto que pretendían hurtarle sus pertenencias.

“Durante el forcejeo, este ciudadano fue lesionado y trasladado de manera inmediata a un centro asistencial”, informó la institución sobre lo sucedido. El alcalde López fue trasladado a la Clínica Colombia, donde se encuentra estable. De acuerdo con Noticias RCN, el mandatario local ingresó sobre las 11:00 a. m. al centro médico donde fue sometido a una cirugía para extraerle el proyectil con el que lo hirieron. La autoridades ya adelantan investigaciones y están recolectando videos de cámaras de seguridad con el fin de lograr la identificación y captura de los responsables de este nuevo hecho violento en la capital.