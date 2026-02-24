x

Alcalde de un municipio de Nariño resultó herido en un intento de hurto en Bogotá

El alcalde de Ospina recibió un disparo en una pierna en un intento de robo en la localidad de Teusaquillo. El gobernador de Nariño lamentó los hechos y le lanzó una crítica al Gobierno por la seguridad de los mandatarios regionales.

  Nixon López Villareal es el alcalde Ospina, Nariño. FOTO: Tomada de Facebook Alcaldía Municipal de Ospina, Nariño
El Colombiano
hace 2 horas
bookmark

En un aparente intento de hurto en Bogotá resultó herido Nixon López Villarreal, el alcalde del municipio de Ospina, en el departamento de Nariño.

El mandatario nariñense tiene una herida con arma de fuego en una pierna producto de un intento de atraco en el barrio El Recuerdo, en inmediaciones de Corferias, localidad de Teusaquillo, donde se encontraba para sostener una reunión este martes.

La Policía Metropolitana de Bogotá explicó que el alcalde fue abordado sobre las 10:20 de la mañana, en vía pública, por delincuentes en moto que pretendían hurtarle sus pertenencias.

“Durante el forcejeo, este ciudadano fue lesionado y trasladado de manera inmediata a un centro asistencial”, informó la institución sobre lo sucedido. El alcalde López fue trasladado a la Clínica Colombia, donde se encuentra estable.

De acuerdo con Noticias RCN, el mandatario local ingresó sobre las 11:00 a. m. al centro médico donde fue sometido a una cirugía para extraerle el proyectil con el que lo hirieron.

La autoridades ya adelantan investigaciones y están recolectando videos de cámaras de seguridad con el fin de lograr la identificación y captura de los responsables de este nuevo hecho violento en la capital.

El gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar, lamentó lo sucedido, expresó su rechazo ante el hecho e incluso le lanzó un dardo al Gobierno Nacional sobre la seguridad de los mandatarios regionales en un mensaje en su cuenta de X.

Toda nuestra solidaridad con el alcalde de Ospina, Nixon López, tras el hecho violento ocurrido en Bogotá. Desde Nariño estamos atentos a su evolución y esperamos su pronta recuperación. Cuidar la vida y garantizar condiciones de seguridad para los mandatarios territoriales es un deber indeclinable del Estado”, escribió el gobernador en X.

Utilidad para la vida