Fiscalía abre indagación por carrotanque con propaganda de Ape Cuello y Didier Lobo

La imagen de un carrotanque recorriendo las calles de Aguachica (Cesar) con publicidad de dos políticos encendió la polémica en plena contingencia por el servicio de agua. La fotografía, que se viralizó rápidamente en redes sociales, desató cuestionamientos sobre la posible utilización de una necesidad básica como herramienta de campaña.
El episodio no tardó en escalar del debate público a los estrados judiciales. En este caso, se conoció que la Fiscalía General de la Nación abrió indagación por la presunta utilización del carrotanque con publicidad política para la entrega de agua. El ente acusador abrió una noticia criminal por el delito de corrupción al sufragante.