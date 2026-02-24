x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Fiscalía abre indagación por carrotanque con propaganda de Ape Cuello y Didier Lobo

La Fiscalía investiga si la distribución de agua en un carrotanque con publicidad política en Aguachica pudo constituir corrupción al sufragante.

  • Carrontanque circulando en Aguachicha con propaganda política. Foto: redes sociales
    Carrontanque circulando en Aguachicha con propaganda política. Foto: redes sociales
El Colombiano
El Colombiano
hace 1 hora
bookmark

La imagen de un carrotanque recorriendo las calles de Aguachica (Cesar) con publicidad de dos políticos encendió la polémica en plena contingencia por el servicio de agua. La fotografía, que se viralizó rápidamente en redes sociales, desató cuestionamientos sobre la posible utilización de una necesidad básica como herramienta de campaña.

El episodio no tardó en escalar del debate público a los estrados judiciales. En este caso, se conoció que la Fiscalía General de la Nación abrió indagación por la presunta utilización del carrotanque con publicidad política para la entrega de agua. El ente acusador abrió una noticia criminal por el delito de corrupción al sufragante.

La Dirección Seccional Cesar confirmó que el caso fue asignado a un despacho de la Unidad de Administración Pública. Actualmente, la investigación se encuentra en etapa de indagación preliminar, mientras la Policía Judicial adelanta labores en terreno para recopilar información y elementos materiales probatorios en el municipio.

La actuación se produce tras la circulación de imágenes en las que aparece un vehículo tipo carrotanque transitando por calles de Aguachica con publicidad de los congresistas Didier Lobo, del partido Cambio Radical, y Ape Cuello, del Partido Conservador Colombiano.

Lea también: Registrador le responde Petro: “Nadie me va a decir cómo hacer las elecciones”

De acuerdo con denuncias conocidas públicamente, el carrotanque estaría participando en una presunta entrega de agua potable en medio de una contingencia por baja presión en el servicio, situación que afecta al municipio desde enero. Según los señalamientos, el suministro estaría condicionado a respaldos políticos de cara a las elecciones legislativas de marzo.

El abogado Francisco Peláez denunció en entrevista con Caracol Radio que personas identificadas como cercanas a las campañas estarían recorriendo viviendas con planillas en mano y distribuyendo agua de manera selectiva. “Van a una casa sí y una casa no; donde son afines les dan agua aprovechándose de la situación del pueblo usando los hidrantes públicos. Esto es un delito”, afirmó.

En paralelo, se ha señalado que una empresa vinculada a un familiar de la alcaldesa local ha venido realizando distribución de agua en varios barrios durante la contingencia. Por su parte, Didier Lobo negó que se estén utilizando recursos públicos con fines electorales.

La Fiscalía deberá establecer ahora si la entrega del líquido vital estuvo asociada a algún tipo de constreñimiento o incentivo al voto, y si existió participación de servidores públicos o particulares en algún delito.

Por ahora, los dos congresistas no han emitido ningún pronunciamiento público frente a la denuncia.

Puede leer: Personas con camisetas de disidencias de Farc estuvieron en un evento de Iván Cepeda

Tampoco hay confirmación oficial de que la Registraduría u otras autoridades electorales hayan iniciado procesos formales de investigación o verificación, pese a que la indignación ciudadana sigue creciendo en redes sociales y medios locales.

Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida