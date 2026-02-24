Adulta mayor murió esperando que le entregaran medicamentos en dispensario de la Nueva EPS en Cúcuta

Una mujer de la tercera edad perdió la vida mientras esperaba que le entregaran sus medicamentos en un punto de dispensación de la Nueva EPS en Cúcuta (Norte de Santander). El hecho se registró en el barrio Los Caobos en un establecimiento que hace parte de la red de atención de la aseguradora.
Le puede interesar: Docentes de Antioquia protestaron en Medellín y anunciaron paro de 72 horas por problemas en su sistema de salud.
El suceso ocurrió en la droguería Cafam, uno de los operadores encargados de suministrar fórmulas médicas a los afiliados de la mencionada EPS. De acuerdo con testigos en el lugar, la mujer había llegado desde primeras horas de este martes 24 de febrero con la intención de reclamar varias medicinas que tenía pendientes.