Alejandro Char, alcalde de Barranquilla, denuncia amenazas de muerte en su contra ¿quién lo quiere asesinar?

El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, denunció este domingo en la noche a través de su cuenta oficial de X que algunas estructuras delincuenciales de su ciudad estarían ideando un plan para atentar contra su vida y la de su familia.
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En dicho mensaje aclaró que la información la recibió directamente de la Policía Nacional, e hizo un llamado a todos los entes de control para que actúen de manera inmediata.
“Colombia no puede retroceder. Hoy más que nunca, la seguridad nos preocupa profundamente y debe ser una prioridad nacional. Hago un llamado urgente a todas las Fuerzas Armadas y a la justicia para que actúen con contundencia frente a estas amenazas y nos brinden las garantías necesarias para seguir trabajando por nuestra gente”, señaló el mandatario.