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Alerta amarilla por aumento de actividad en volcán Puracé

Aunque el nivel de alerta se mantiene en amarillo, la entidad no descarta nuevas emisiones de ceniza o un aumento de la actividad e hizo un llamado a la población para mantenerse alejada de la parte alta del volcán.

  • El Servicio Geológico Colombiano reportó un aumento significativo en la actividad del volcán Puracé y mantuvo la alerta amarilla mientras continúa el monitoreo permanente del macizo. FOTO: Servicio Geológico Colombiano.
    El Servicio Geológico Colombiano reportó un aumento significativo en la actividad del volcán Puracé y mantuvo la alerta amarilla mientras continúa el monitoreo permanente del macizo. FOTO: Servicio Geológico Colombiano.
El Colombiano
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hace 2 horas
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La actividad del volcán Puracé, ubicado en el departamento del Cauca, registra un aumento significativo, según informó este jueves el Servicio Geológico Colombiano (SGC), que mantiene el nivel de alerta amarilla y continúa con el monitoreo permanente de este sistema volcánico.

De acuerdo con la entidad, durante la última semana se han detectado emisiones de ceniza que alcanzaron hasta 2.100 metros de altura, lo que evidencia cambios en el comportamiento del volcán y de la cadena volcánica de los Coconucos.

Pese al incremento de la actividad, el SGC explicó que el estado de alerta continúa en amarillo, lo que significa que el volcán presenta variaciones en sus parámetros de monitoreo, aunque no implica una erupción inminente.

Sin embargo, la entidad advirtió que no se descarta que puedan presentarse nuevos incrementos en la actividad o emisiones adicionales que deban ser reportadas.

Ante este panorama, el Servicio Geológico Colombiano recomendó a la ciudadanía no ingresar a la parte alta de la cadena volcánica, mantenerse informada únicamente a través de los canales oficiales de la entidad y seguir las indicaciones de las autoridades locales, departamentales y de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

Conozca: Volcán Puracé expulsó cenizas a 800 metros de altura en Cauca

El aumento de la actividad coincide con los preparativos para la posesión del presidente electo, Abelardo de la Espriella, prevista para el próximo 7 de agosto en el departamento del Cauca, luego de que el Senado aprobara realizar de manera excepcional la ceremonia en esa región.

No obstante, la propuesta aún debe ser votada por la Cámara de Representantes y el Congreso también deberá definir si el acto se llevará a cabo en una guarnición militar, como ha planteado el mandatario electo.

En caso de que la iniciativa sea aprobada, la evolución de la actividad volcánica podría incidir en la logística para el desplazamiento de los invitados a la ceremonia.

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El volcán Puracé está situado a 27 kilómetros de Popayán y hace parte de los 15 conos volcánicos que conforman la cadena de los Coconucos. Su última erupción de magnitud considerable ocurrió en marzo de 1977, aunque desde 2021 el Servicio Geológico Colombiano ha registrado cambios paulatinos en su actividad, razón por la cual mantiene un seguimiento constante del macizo volcánico.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Qué pasó con el volcán Puracé?
El Servicio Geológico Colombiano informó que la actividad del volcán Puracé aumentó significativamente durante la última semana, con emisiones de ceniza de hasta 2.100 metros de altura.
¿Cuál es el nivel de alerta del volcán Puracé?
El volcán Puracé permanece en alerta amarilla, lo que indica cambios en su actividad que requieren monitoreo permanente, aunque no significa una erupción inminente.
¿Qué recomendaciones hizo el Servicio Geológico Colombiano?
El SGC pidió a la población no ingresar a la parte alta de la cadena volcánica, informarse únicamente por canales oficiales y seguir las instrucciones de las autoridades y de la UNGRD.
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