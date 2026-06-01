Volcán Puracé expulsó cenizas a 800 metros de altura en Cauca

Una nueva emisión de ceniza del volcán Puracé encendió las alertas durante la mañana de este lunes 1 de junio en el departamento del Cauca.
Aunque el fenómeno generó preocupación entre habitantes de varias poblaciones cercanas, las autoridades confirmaron que el sistema volcánico continúa en nivel de alerta amarilla y que, por el momento, no existe una erupción inminente.
De acuerdo con los reportes conocidos durante la jornada, la emisión produjo una columna de gases y ceniza que alcanzó aproximadamente 800 metros de altura sobre la cima del volcán.
La dispersión del material volcánico fue detectada en sectores cercanos como Puracé y Coconuco, mientras que las condiciones atmosféricas podrían favorecer su desplazamiento hacia municipios como Popayán, Timbío y El Tambo.