Alertaron creciente intoxicación en jóvenes por peligrosos “retos” virales con acetaminofén

Las autoridades sanitarias del país emitieron una alerta urgente este martes 17 de marzo ante la proliferación de desafíos en redes sociales que incentivan el consumo masivo de acetaminofén, una práctica que ya ha provocado casos de intoxicación en adolescentes.
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Y es que, según reportes oficiales, esta situación mantiene alerta a las entidades de vigilancia epidemiológica, ya que para ellos, el entorno digital de los jóvenes colombianos “ha dejado de ser un espacio meramente recreativo” para convertirse en un escenario de riesgo clínico.
Algunos de estos retos, según se ha podido evidenciar en las diferentes redes sociales, consisten en quién puede tomar más pastillas de este fármaco para ver quién permanece más días hospitalizado. Esto puede llevar a una broncoaspiración letal.