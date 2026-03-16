Histórico: por primera vez Corte permite reversar ligadura de trompas en Colombia

Las órdenes que dejó la Corte tras avalar la reversión de la ligadura de trompas

La Corte ordenó que la EPS le explique a la mujer de manera clara y comprensible los riesgos del procedimiento de recanalización tubárica en su caso específico. Luego de recibir esa información y contar con un tiempo para reflexionar, si ella mantiene su decisión y otorga un consentimiento informado, la EPS deberá practicar la reconducción tubárica. De manera paralela, el tribunal también ordenó al Ministerio de Salud fijar los parámetros de financiación para estos procedimientos, con el fin de establecer cómo deberán asumirse dentro del Sistema General de Seguridad Social en Salud. Con esta decisión, la Corte abre un nuevo capítulo en el debate sobre los derechos reproductivos y la autonomía de las mujeres en Colombia, al reconocer que la decisión sobre la maternidad también incluye la posibilidad de cambiar de opinión y contar con las herramientas médicas para hacerlo. Siga leyendo: Madres después de los 25 años: 64% de los nacimientos marcan esta tendencia en Medellín