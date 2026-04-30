Caso UNGRD: Interpol no emitirá nueva circular roja contra Carlos Ramón González, ¿por qué?

La oficina central de Interpol en Francia rechazó la solicitud de la Fiscalía para reactivar la circular roja contra Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre).

González es señalado de presuntamente hacer parte del entramado de corrupción dentro de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), uno de los escándalos recientes que ha sacudido al país.

Según información revelada por Noticias RCN, la decisión de Interpol de no reactivar la circular roja contra González se fundamenta en la prohibición estricta de intervenir en asuntos de carácter político, contemplada en el artículo 3 de su estatuto, de acuerdo con el oficio GS-2026-048826.

En la práctica, esto implica que el exfuncionario, quien se encuentra bajo asilo político en Nicaragua, podrá movilizarse fuera de ese país sin enfrentar el riesgo de ser capturado mediante mecanismos internacionales.

Lea también: “Si él quisiera viajar podría hacerlo”: habla abogado de Carlos Ramón González tras suspensión de circular roja de Interpol

Actualmente, González permanece en Managua, protegido por el gobierno de Daniel Ortega. Esta condición fue considerada determinante por el comité de Interpol para rechazar la solicitud de captura internacional presentada por la Fiscalía colombiana.

El exdirector del Dapre enfrenta cargos por su presunta participación en el escándalo de corrupción al interior de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, donde habría actuado como presunto determinador de sobornos.

Cabe recordar que González fue un funcionario cercano al presidente Gustavo Petro, integrando su gabinete durante más de dos años como director del Dapre y en la DNI. Su caso sigue generando repercusiones políticas, mientras avanzan las investigaciones en Colombia.

En consecuencia, González —señalado como presunto autor intelectual de una red de corrupción— únicamente mantiene una orden de captura vigente en Colombia.

En contexto: Interpol suspendió circular roja contra Carlos Ramón González

Esto implica que, en su condición de asilado en Nicaragua, podrá movilizarse libremente a nivel internacional sin riesgo de ser detenido por mecanismos de cooperación policial.

Según las investigaciones, el exfuncionario habría ordenado el pago de al menos 4.000 millones de pesos en sobornos a los entonces presidentes del Congreso, Iván Name Vásquez y Andrés Calle Aguas, en el marco del escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.

Cabe recordar que la circular roja —herramienta clave para la localización y captura internacional— dejó de tener vigencia en este caso desde el pasado 7 de abril, según comunicación de la Secretaría General de Interpol a la Dijín.

Lea también: Así le ha ido a los ex M-19 en el Gobierno Petro: entre fugitivos, investigados y poco eficientes

En ese momento, se indicó que la solicitud presentada por Colombia contenía información de carácter reservado. Con estos antecedentes, el organismo internacional habría concluido que una nueva circular podría interpretarse como persecución política, razón por la cual decidió excluir al exdirector del Dapre de sus sistemas de alerta global.

Así, se reduce considerablemente la posibilidad de que González regrese al país para responder ante la justicia por los cargos que enfrenta.