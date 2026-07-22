“No te conviertas en objetivo”: las 7 alertas clave de la embajada gringa a sus ciudadanos en Colombia

La embajada de Estados Unidos en Colombia, ubicada en Bogotá, emitió un comunicado de alertas que deberían tener en cuenta sus ciudadanos al momento de visitar el país. La campaña se titula “No te conviertas en un objetivo”: mantente alerta, mantente a salvo”.
En el pronunciamiento se lee que los ciudadanos estadounidenses que estén en Colombia “deben tener en cuenta que la actividad delictiva, incluidos los delitos contra extranjeros, siguen siendo motivo de preocupación”.
En diferentes ciudades se ha vuelto frecuente escuchar noticias de extranjeros a los que les roban, les hacen “paseos millonarios” o, incluso, asesinan. Por eso, los diferentes consejos no sirven solo a ciudadanos norteamericanos, sino a turistas o ciudadanos en general.
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También hay otra cara de la moneda: en el 2026, más de 100 extranjeros han sido inadmitidos solo en el aeropuerto José María Córdova de Rionegro por ser sospechosos de turismo sexual.