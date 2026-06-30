Condenan a 19 años de cárcel a un extranjero por explotación sexual de una menor en Medellín

Un juez penal condenó a Miguel Sierra, conocido con los alias de Ale o Alex, a 18 años y ocho meses de prisión por el delito de demanda de explotación sexual comercial de persona menor de 18 años, tras encontrarlo responsable de explotar sexualmente a una adolescente de 14 años en Medellín. Según la investigación de la Fiscalía General de la Nación, Sierra, nacido en Perú y nacionalizado en Estados Unidos, estableció contacto con la menor a través de redes sociales, donde le ofreció dinero para que accediera a un encuentro sexual. Posteriormente, en febrero de 2023, viajó a Medellín y concretó la cita en un edificio del barrio Belén.

Entérese: Tres nuevos casos elevan a 80 los extranjeros inadmitidos este año por presunto turismo sexual en Medellín La investigación fue liderada por una fiscal del Centro de Atención Integral a Víctimas de Abuso Sexual (Caivas), que logró rastrear al procesado cuando regresó a Colombia. El hombre fue capturado en julio de 2024 en el aeropuerto internacional José María Córdova, en Rionegro. Durante el procedimiento, las autoridades encontraron tres fotografías de la menor y los chats en los que coordinó el encuentro. Según la Fiscalía, evidenciaban la interacción que había sostenido con la víctima.

La sentencia, que aún es de primera instancia y puede ser apelada, además de imponer la pena privativa de la libertad, ordenó la expulsión de Sierra del territorio colombiano una vez cumpla la totalidad de la condena. El caso había sido dado a conocer en julio de 2024, cuando el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, aseguró que el capturado viajaba con frecuencia a la ciudad para explotar sexualmente a menores de edad ofreciéndoles entre $150.000 y $300.000 por explotarlas. También destacó que su detención fue posible gracias al trabajo conjunto entre la Fiscalía, la Policía Nacional y la agencia estadounidense Homeland Security Investigations (HSI). “Otro degenerado que cae”, dijo el mandatario. La condena se conoce en medio de los esfuerzos de las autoridades por combatir la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes en Medellín, una de las ciudades donde este delito ha concentrado buena parte de las investigaciones judiciales en los últimos años, especialmente por casos en los que los agresores utilizan redes sociales para captar a sus víctimas o viajan desde el extranjero para cometer los delitos.

Preguntas frecuentes

¿Cuántos años de prisión recibió el extranjero? Fue condenado a más de 15 años de prisión tras ser declarado responsable de explotación sexual comercial de una menor de edad. ¿Dónde ocurrieron los hechos? Los hechos investigados ocurrieron en Medellín, donde la Fiscalía y las autoridades adelantaron la investigación. ¿Qué busca la justicia con este tipo de condenas? Sancionar a los responsables, proteger a niños y adolescentes y desestimular el turismo sexual y las redes de explotación sexual comercial.