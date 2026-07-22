Video | ¡Memo Ochoa cuelga los guantes! Se retira el histórico arquero mexicano

El portero internacional mexicano Guillermo Ochoa anunció su retiro del fútbol profesional este martes tras una trayectoria de 22 años en la que participó en seis Copas del Mundo, incluida la de 2026. “Lo di todo, lo dejé todo en mis equipos y en la selección, y hoy entrego mis guantes”, dijo Ochoa, de 41 años, en un mensaje publicado en sus redes sociales, poniendo fin a una carrera desarrollada en nueve clubes de siete países y en la selección mexicana. Ochoa debutó en el fútbol profesional con el América de México el 15 de febrero de 2004 bajo el mando del director técnico neerlandés Leo Beenhakker. Su presentación en la selección mexicana se dio el 14 de diciembre de 2005 con el entrenador argentino Ricardo La Volpe. Su último partido con el Tri fue el 24 de junio pasado contra la República Checa en el estadio Azteca, en la tercera fecha de la fase de grupos del Mundial 2026. Ingresó de cambio al minuto 78. “El fútbol me eligió para defender un arco, un escudo y la ilusión de toda una nación”, agregó el exguardameta en el video.

Del América a Europa

Ochoa ganó tres títulos con el América: una Liga, un Campeón de Campeones y una Copa de Campeones de la Concacaf. También tuvo un paso por el Atlético San Luis del ascenso. Jugó para las Águilas hasta 2011, año en el que comenzó su recorrido en el fútbol europeo con el Ajaccio de Francia. En 2014 se marchó al balompié español para unirse a los clubes Málaga y Granada. Después militó en el Standard de Lieja de Bélgica, a partir de 2017. En 2019 volvió al América. En 2022 regresó a Europa para defender el arco del Salernitana italiano, en 2023 pasó al AVS Futebol portugués y en 2025 fichó por el AEL Limassol de Chipre, su último equipo.

La leyenda mexicana

El récord de Ochoa en los Mundiales comenzó en Alemania 2006, pero no jugó un solo minuto. El entrenador Javier Aguirre lo llevó a Sudáfrica 2010, pero tampoco tuvo acción. Brasil 2014 fue el primer mundial en el que jugó. En esa Copa del Mundo se le recuerda de manera especial por la atajada a un potente remate de cabeza del brasileño Neymar. El cancerbero del cabello rizado conservó la titularidad del arco azteca en los Mundiales de Rusia 2018 y Catar 2022, dirigidos por el colombiano Juan Carlos Osorio y por el argentino Gerardo Martino, respectivamente. Mientras jugaba para el Limassol, Ochoa se mantuvo en la órbita de la selección mexicana y fue convocado por “El Vasco” Aguirre para el Mundial 2026. En total, Francisco Guillermo Ochoa jugó 154 partidos para la selección mexicana, con la que ganó seis veces la Copa Oro de la Concacaf, además de una Liga de Naciones. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. “Ser portero es saber que puedes pasar 90 minutos esperando porque quizás solo habrá un instante en el que todo depende de ti”, dijo Ochoa en su nostálgico video.

En la memoria colectiva del futbolero

A pesar de no ser el guardameta más destacado, sin jugar nunca en un club que compitiera en los torneos europeos o perderse del foco público durante la mayor parte del tiempo que pasó por clubes, Memo Ochoa queda en la memoria del futbolero como uno de esos jugadores capaz de aparecer cada cuatro años. Su nombre, sus guantes y su inconfundible melena serán para siempre sinónimo de México en los mundiales de fútbol. Lea también: El español Pep Guardiola podría llegar al banquillo de la Selección de Italia; así van las negociaciones