Primicia | Alfredo Deluque sería la carta de De la Espriella para ocupar la presidencia del Senado

Desde ya habría movimiento de nombres para conformar el nuevo Legislativo y entre ellos estaría el del presidente del Senado. EL COLOMBIANO conoció que ha comenzado a tomar fuerza la posibilidad de que el senador guajiro del partido de La U, Alfredo Deluque, se convierta en el próximo presidente de la corporación. Incluso, fuentes de la campaña de De la Espriella indican que, junto a Mauricio Gómez Amín —quien sería ministro del Interior—, Deluque estaría armando la estrategia para tener mayorías en el Congreso.

Deluque es una cara visible de la campaña del “Tigre”. Además, cuenta con bagaje político en el Legislativo.

Es abogado especialista en derecho de las telecomunicaciones y magíster en derecho económico con énfasis en derecho económico internacional, de la Universidad Externado de Colombia. También cuenta además con un diplomado en gerencia financiera de la Universidad Javeriana, el programa de Alto Gobierno de la Universidad de los Andes y un curso integral de Defensa Nacional en la Escuela Superior de Guerra.

En lo político, se ha desempeñado como representante a la Cámara por el departamento de La Guajira durante tres periodos consecutivos entre 2010 y 2022, y en 2022 fue elegido senador de la República.

Ahora, en la nueva legislatura, sería una de las fichas clave para Abelardo de la Espriella, quien enfrenta una importante dificultad: encontrar las alianzas adecuadas para lograr superar en número a la bancada de oposición, integrada en su mayoría por militantes del Pacto Histórico.