Primicia | Alfredo Deluque sería la carta de De la Espriella para ocupar la presidencia del Senado

Desde ya habría movimiento de nombres para conformar el nuevo Legislativo y entre ellos estaría el del presidente del Senado. EL COLOMBIANO conoció que ha comenzado a tomar fuerza la posibilidad de que el senador guajiro del partido de La U, Alfredo Deluque, se convierta en el próximo presidente de la corporación. Incluso, fuentes de la campaña de De la Espriella indican que, junto a Mauricio Gómez Amín —quien sería ministro del Interior—, Deluque estaría armando la estrategia para tener mayorías en el Congreso.
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