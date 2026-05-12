“Calarcá” dejó plantada a la Fiscalía: no asistió a imputación de cargos

Ante esto, la juez decidió reprogramar para el próximo jueves 28 de mayo a partir de las 9:00 de la mañana.

La Fiscalía General de la Nación tenía previsto imputarlo este martes ante un juez de control de garantías de Villavicencio, Meta. Sin embargo, la diligencia no pudo realizarse debido a la inasistencia tanto “Calarcá” como de su abogado defensor.

El primer intento para imputar judicialmente a Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá , terminó frustrado. Y todo apunta a que no será el único episodio de tensión alrededor del proceso contra el jefe de las disidencias de las Farc .

Ese día, si no hay nuevos aplazamientos, fiscales del Grupo de Tareas Especiales le imputarán delitos de alto impacto como concierto para delinquir, homicidio agravado y homicidio en persona protegida, entre otros cargos relacionados con acciones armadas atribuidas a la estructura ilegal que dirige.

La frustrada audiencia se convierte en un nuevo capítulo de la compleja relación entre el Gobierno y las disidencias de las Farc que participan en los distintos procesos de negociación y acercamientos de paz impulsados por el presidente Gustavo Petro.

Alias “Calarcá” es uno de los principales comandantes del autodenominado Estado Mayor de bloques y frentes, una de las facciones disidentes más fuertes del país, con presencia en varias regiones estratégicas, especialmente en Meta, Guaviare y Caquetá.

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La imputación se sustenta en elementos probatorios recopilados en distintas investigaciones, así como en información extraída de dispositivos electrónicos incautados en 2024. Estos fueron obtenidos cuando alias Calarcá y otros siete disidentes fueron retenidos en Antioquia, mientras se movilizaban en una caravana de camionetas de la UNP en el sector de Anorí.

En cuanto a los delitos, la Fiscalía advirtió que se trata de conductas de extrema gravedad que podrían constituir crímenes de guerra o delitos de lesa humanidad.

Entre ellos, la orden que habría dado alias Calarcá para asesinar a una lideresa social en el Cauca; la instalación de minas antipersona contra una caravana militar en Antioquia, hecho que dejó siete soldados muertos.

“La continuidad de actividades terroristas en el Meta, incluyendo la colocación de artefactos explosivos en establecimientos comerciales tras su designación como vocero. La evidencia que hemos encontrado no es poca”, explicó la fiscal Luz Adriana Camargo, al indicar que estos hechos demuestran la persistencia de acciones violentas en territorios que hacen parte de los procesos de paz.