¿Franco Armani para Nacional? Esta es la realidad del arquero argentino, que no tapa hace 15 partidos

En las últimas horas se ha especulado sobre un posible regreso de Franco Armani a Atlético Nacional, ya que el contrato de David Ospina con los verdolagas finaliza en junio, pero la realidad es que en el cuadro verde afirman que no es una opción por el momento.
Pero más allá de que sea o no opción, vamos a hacer un recorrido por los números de Franco Armani con River Plate, los cuales no son buenos y hablan más de un arquero que no está con ritmo de competencia y hace meses dejó de ser figura y protagonista en Argentina.
Además, hay que recordar que Armani tiene 39 años, en octubre cumplirá 40, mientras que David Ospina, en agosto llegará a los 38; por ello, si la idea es renovar o darle un nuevo aire al arco verdolaga, la opción del argentino no parecería una alternativa.