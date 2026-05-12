Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Miguel Uribe Londoño arremete contra Paloma Valencia y Álvaro Uribe por legado de su hijo: “Están pisoteando la familia”

El padre del senador Miguel Uribe Turbay acusó a los líderes del Centro Democrático de “ensuciar la reputación” de su hijo y de “instrumentalizar” su legado con fines electorales.

  • De izquierda a derecha: Miguel Uribe Londoño, el expresidente Álvaro Uribe y la candidata presidencial del Centro Democrático, Paloma Valencia. Foto: Colprensa.
    De izquierda a derecha: Miguel Uribe Londoño, el expresidente Álvaro Uribe y la candidata presidencial del Centro Democrático, Paloma Valencia. Foto: Colprensa.
El Colombiano
El Colombiano
hace 2 horas
bookmark

El ambiente cada vez se caldea más en las filas de la derecha. A solo 20 días de las elecciones presidenciales, el candidato Miguel Uribe Londoño, el padre del asesinado senador Miguel Uribe Turbay, lanzó duras acusaciones contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez y la aspirante Paloma Valencia, señalándolos de manipular el legado de su hijo con fines electorales.

Durante sus declaraciones, Uribe Londoño aseguró que la decisión de apoyar una candidatura —tras el respaldo que mostró su nuera, María Claudia Tarazona, por la campaña de Valencia— debe respetarse y cuestionó los señalamientos hechos en su contra.

“La decisión de una persona de votar por una candidatura es libre”, afirmó. No obstante, al tiempo, criticó a la candidata del Centro Democrático de haber afectado la imagen de su hijo y la suya propia.

Además, dijo que “lo que ha pasado es que Paloma insultó a Miguel, diciéndole que tenía un comportamiento mafioso, ensuciando su reputación”.

También dijo que el expresidente Uribe habría intentado “dañar” su nombre. “Por su parte, Álvaro Uribe también ha tratado de dañar mi reputación, y he manifestado el gran daño que todo esto me ha causado”, señaló Uribe Londoño.

El candidato sostuvo además que ambos dirigentes políticos estarían utilizando el legado de su hijo con fines políticos. “Paloma y Uribe están pisoteando la familia con el fin de aprovecharse del legado de Miguel, lo cual está muy mal hecho”, manifestó.

Es más, uno de los momentos más sensibles de su intervención ocurrió cuando habló sobre el impacto emocional que, según él, sufrió su hijo por parte de la candidata uribista. “Miguel, mi hijo, murió atormentado por todo lo que Paloma hizo en su contra”, aseguró.

Frente al panorama político actual, volvió a reafirmar su candidatura que, según indicó, representa las ideas defendidas por su hijo. “Hoy más que nunca reafirmo mi compromiso con la candidatura que eleva las banderas de Miguel y que inspiraron este proyecto político”, señaló.

Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

¿A qué se deben sus declaraciones?

La tensión estalló luego de que María Claudia Tarazona, viuda del fallecido senador, hiciera público su apoyo a Valencia en lugar de respaldar a su suegro.

Sobre todo, porque, según señaló Londoño, la candidata del Centro Democrático habría tenido tratos cuestionables con el exprecandidato presidencial antes de su muerte.

“Lo que debía estar diciendo es ofrecerle disculpas públicas a Miguel porque lo trató, y todo lo que le dijo cada vez que se molestó con él”, manifestó el candidato en entrevista con Semana, subrayando que la relación entre Valencia y su hijo estuvo lejos de ser la amistad idílica que hoy se proyecta en campaña.

También le pidió a Valencia que no “no use más a Miguel”, asegurando que él “no era tan gran amigo tuyo como tú dices porque tú no lo apreciabas, tú despreciabas a Miguel, Paloma”.

En contexto: María Claudia Tarazona, viuda de Miguel Uribe, votará por Paloma Valencia: “la única que puede ganarle a Cepeda en segunda vuelta”

Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos