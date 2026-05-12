“El aprecio de la salsa es a otro nivel en Colombia”: vuelve Edgar Joel, la voz de Hasta el sol de hoy

Edgar Joel es un ícono de la salsa romántica. Basta solo con escribir aquí un segmento de una de sus canciones para que seguro usted la siga cantando:
Hasta el sol de hoy no la he vuelto a ver
Hasta el sol de hoy yo no sé mañana
Y qué puedo hacer
Se secó mi alma
Hasta el sol de hoy no la he vuelto a ver
Hasta el sol de hoy yo no sé mañana
Y qué puedo hacer
Esperar por ella sin perder la calma
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Edgar Joel, norteamericano de nacimiento, de familia boricua, es un reconocido cantante, pero además trombonista y director de orquesta. A éxitos como ese: Hasta el sol de hoy, se suman canciones como Hechizo de Luna, Me atrapa la noche, A fuego lento o Si tuviera tus ojos.
El salsero, de paso por Colombia, conversó con EL COLOMBIANO sobre sus nuevos proyectos, Que Vuelvas, “un tema cargado de sentimiento, arreglos magistrales y la esencia clásica que ha marcado su exitosa trayectoria”, cuenta la reseña.