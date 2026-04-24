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La cruda confesión de la suegra de Carolina Flores, exreina mexicana: “Tú eras mío, ella te robó”

Las autoridades permanecen en la investigación de este caso bajo la modalidad de feminicidio, cuya principal sospechosa es Érika María Herrera, suegra de la víctima.

  • Esto fue lo que habría dicho Érika María Herrera tras la muerte de la exreina Carolina Flores Gómez. FOTOS: Tomadas de redes sociales
    Esto fue lo que habría dicho Érika María Herrera tras la muerte de la exreina Carolina Flores Gómez. FOTOS: Tomadas de redes sociales
Sandra Segovia Marín
Sandra Segovia Marín

Digital - Alcance

hace 2 horas
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Carolina Flores Gómez, de 27 años, era una reconocida exreina de belleza mexicana que cobró notoriedad tras ganar el certamen Miss Teen Universe Baja California 2017. Aquel triunfo también le permitió crear una marca a través de sus redes sociales en donde compartía su estilo de vida.

Sin embargo, poco después inició otra etapa de su vida familiar en un exclusivo apartamento ubicado en la colonia Polanco III, en la alcaldía Miguel Hidalgo. También tuvo un hijo, de 8 meses en la actualidad, con su esposo Alejandro Sánchez Herrera.

¿Qué ocurrió con Carolina Flores?

El pasado 15 de abril, Carolina se encontraba en su apartamento en compañía de su suegra, identificada como Érika María Herrera, quien según versiones, había viajado por varios días para visitar a la familia.

Entérese: Video | Las escalofriantes imágenes del asesinato de la exreina Carolina Flores: Así le habría disparado su suegra

En el momento de la muerte de Carolina ambas estaban en la sala, mientras que Sánchez permanecía en una habitación con el bebé. Un video compartido por el periodista Carlos Jiménez reveló los momentos en que las mujeres conversaban en la sala, y posteriormente Carolina se dirigía hacia lo que sería otra habitación.

No obstante, detrás de ella iba Érika Herrera, quie la seguía mientras ocultaba sus manos en los bolsillos. Cuando las dos entraron a la habitación, se escucharon varios disparos y un grito. Fue en ese momento cuando Alejandro salió tras oír las detonaciones -de las que se presume que fueron al menos 12: seis en el cráneo y seis en el tórax-.

La confesión de Érika María Herrera

Cuando Alejandro salió de la otra alcoba preguntó: “¿Qué fue eso?”, al ver la escena le dijo a su mamá: “¡¿Qué hiciste, loca?!”. Ella respondió sin inmutarse: “Nada, me hizo enojar”. Ante esto, él replicó: “¿No ves que es mi familia?”, pero ella contestó: “Tu familia es mía, tú eras mío, y ella no... ella te robó”.

La denuncia presentada ante las autoridades mexicanas se realizó al día siguiente, por lo que se inició una investigación bajo el protocolo de feminicidio. Se corroboró que fue Alejandro quien alertó a las autoridades, señalando como presunta responsable a su madre, quien ya había escapado.

No obstante, la Fiscalía General de Justicia (FGJ) solicitó y obtuvo de un juez de control una orden de aprehensión contra la suegra, quien, según el diario La Jornada, habría utilizado un arma de 9 milímetros. También se mantiene bajo sospecha al esposo de Carolina, debido a que esperó un día completo para interponer la denuncia, lo que habría permitido la huida de su madre.

Las autoridades continúan con la investigación para esclarecer las causas de esta muerte, así como para dar con la responsable, cuya principal sospechosa es Érika María Herrera, suegra de Carolina Flores.

Siga leyendo: Exreina de belleza en México, Carolina Flores, fue asesinada a balazos: autoridades investigan a su suegra

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