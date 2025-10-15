x

A juicio alias Gabriela por el magnicidio de Miguel Uribe

Alias Gabriela, acusada de entregar el arma usada en el asesinato del senador Miguel Uribe, irá a juicio. Descubra qué papel tuvo en el crimen que estremeció a Bogotá.

  • Katerine Andrea Martínez Martínez, es la única mujer vinculada al crimen del precandidato. Foto: cortesía
    Katerine Andrea Martínez Martínez, es la única mujer vinculada al crimen del precandidato. Foto: cortesía
El Colombiano
El Colombiano
15 de octubre de 2025
bookmark

La Fiscalía General de la Nación presentó el escrito de acusación contra Katerine Andrea Martínez Martínez, alias Gabriela, hasta ahora la única mujer procesada por la planeación y ejecución del asesinato del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, ocurrido el pasado 7 de junio en el occidente de Bogotá.

El avance de la Fiscalía se da dos meses después de la muerte del senador, quien permaneció varias semanas en estado crítico tras ser atacado a tiros en un parque del barrio Modelo, en el occidente de Bogotá.

Le puede interesar: Confirman sanción de siete años contra el adolescente que asesinó a Miguel Uribe

De acuerdo con la investigación, Martínez habría tenido un papel clave en la logística del magnicidio. Según la Fiscalía, la joven recogió en la localidad de Suba una pistola tipo Glock, modificada para aumentar su letalidad, y luego se dirigió al barrio Modelia, donde se reunió con otros presuntos implicados. Allí, a bordo de un vehículo, entregó el arma a Elder José Arteaga, alias El Costeño, quien posteriormente la habría pasado al adolescente que disparó contra el senador Uribe Turbay.

Los investigadores establecieron que desde enero de 2025, Martínez estaría vinculada a un grupo delincuencial dedicado a la venta de estupefacientes al menudeo y a la ejecución de homicidios selectivos.

Por estos hechos, la Fiscalía la acusó formalmente de los delitos de homicidio agravado, fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego y concierto para delinquir agravado.

La mujer fue capturada el 14 de junio en un operativo de la Policía realizado en una vía pública en Florencia, Caquetá. Desde entonces permanece recluida bajo medida de aseguramiento en un centro carcelario mientras avanza el proceso judicial.

Las autoridades han señalado que el crimen del senador estaría relacionado con estructuras criminales dedicadas a la ejecución de homicidios por encargo, entre otras hipótesis. Hasta ahora no se tiene certeza, al menos pública, sobre los autores intelectuales del magnicidio.

Lea también: Alias el Veneco irá a juicio por su presunta participación en el magnicidio de Miguel Uribe Turbay

Preguntas sobre la nota:

¿Quién es alias Gabriela en el caso del magnicidio de Miguel Uribe?
Es Katerine Andrea Martínez, acusada por la Fiscalía de entregar el arma al autor material del asesinato del senador Miguel Uribe.
¿Por qué fue acusada alias Gabriela?
La Fiscalía la responsabiliza por homicidio agravado, tráfico de armas y concierto para delinquir.
¿Qué relación tiene alias Gabriela con grupos criminales?
Según la Fiscalía, estaría vinculada a una organización dedicada al microtráfico y homicidios selectivos.
