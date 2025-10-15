A juicio alias Gabriela por el magnicidio de Miguel Uribe

La Fiscalía General de la Nación presentó el escrito de acusación contra Katerine Andrea Martínez Martínez, alias Gabriela, hasta ahora la única mujer procesada por la planeación y ejecución del asesinato del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, ocurrido el pasado 7 de junio en el occidente de Bogotá.

El avance de la Fiscalía se da dos meses después de la muerte del senador, quien permaneció varias semanas en estado crítico tras ser atacado a tiros en un parque del barrio Modelo, en el occidente de Bogotá.

De acuerdo con la investigación, Martínez habría tenido un papel clave en la logística del magnicidio. Según la Fiscalía, la joven recogió en la localidad de Suba una pistola tipo Glock, modificada para aumentar su letalidad, y luego se dirigió al barrio Modelia, donde se reunió con otros presuntos implicados. Allí, a bordo de un vehículo, entregó el arma a Elder José Arteaga, alias El Costeño, quien posteriormente la habría pasado al adolescente que disparó contra el senador Uribe Turbay.