Tensión y heridas: el turbulento cierre de inscripciones al Congreso

Si bien la propia Registraduría prendió las alarmas e instó a los partidos a no dejar para “última hora” la inscripción de sus candidatos a las elecciones al Congreso –la fecha límite es este lunes 8 de diciembre–, poco a poco el panorama político se va decantando y ya comienzan a definirse las listas. Sin embargo, en algunas orillas persisten y se acentúan tensiones por cómo se reconfigura cada colectividad pensando en el 2026. Por un lado, partidos como el Conservador o el movimiento Creemos –del actual alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez– ya concretaron sus listas al Senado y revelaron sin ambages los nombres de sus elegidos. No obstante, en otros frentes se han conocido listas a cuentas gotas o a través de filtraciones, y a partir de allí ha aflorado un descontento creciente justo en la recta final de inscripción de candidatos. Le puede interesar: En el uribismo nadie quiere estar del puesto 20 para abajo en la lista al Senado. En efecto, como lo anticipó este diario, los ‘godos’ –que este viernes formalizarán sus listas desde Cartagena– se la jugaron por el exsenador David Barguil como cabeza de lista al Senado. El dirigente viene de ser candidato presidencial en 2022 y retorna ahora con el espaldarazo del expresidente del Senado, Efraín Cepeda. Otro que regresa a la cámara alta, tras su fallido intento por llegar a la Gobernación de Antioquia, es el exsenador Juan Diego Gómez. Entre los que buscan repetir curul se cuentan los senadores Nadia Blel, el paisa Germán Blanco o Armando Zabaraín, mientras que la sorpresa está entre quienes le apuestan a dar el salto de Cámara a Senado. Allí se cuentan los representantes Wadith Manzur, salpicado en el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), así como Juan Carlos Wills, de la Comisión de Acusaciones. Por otro lado, se confirmó también que en el movimiento Creemos la cabeza de lista será Juliana Gutiérrez Zuluaga, hermana del alcalde Federico Gutiérrez, “quien llega con una trayectoria consolidada en el sector privado y ahora apuesta por dar el salto al servicio público”, según destacó la colectividad.

El número dos de la lista será el saliente diputado de Antioquia Andrés Felipe Bedoya Rendón, quien presentó su renuncia a la curul que ocupa en la Asamblea Departamental el pasado 1 de diciembre. En su comunicado, Bedoya Rendón también explicó que su renuncia obedece a la intención de “emprender diversos proyectos personales y políticos”, los cuales le impiden continuar atendiendo de manera adecuada las funciones y responsabilidades inherentes al cargo de diputado. En La U, ayer sorprendió la designación del senador paisa Juan Felipe Lemos, quien será cabeza de lista. Si bien la colectividad contempló darle el #1 a una figura como “un deportista, alguien cercano al sector social, con experiencia en lo político” –como lo reveló este periódico–, al final resolvió darle la batuta a Lemos, quien llegó en 2010 al Congreso apalancado en su tío, el excongresista Mario Uribe Escobar, condenado por parapolítica. Lo cierto es que la idea de darle la cabeza de lista a alguna figura relacionada con el deporte no tuvo eco, entre otras, por el revés que sufrió la colectividad en 2022, cuando se la jugaron por la medallista olímpica Caterine Ibargüen, a quien no le alcanzó para llegar, aun cuando fue cabeza de lista. En esa ocasión, la exatleta obtuvo 42.733 apoyos, pero se quedó sin curul en la cámara alta del Congreso. Según La U, la designación de Lemos es un reconocimiento a 16 años de trabajo en el Congreso, en los cuales ha mostrado “respeto absoluto” a los postulados ideológicos del partido. “Cuando ha disentido, lo ha hecho conforme a los estatutos partidarios. Ha sido congruente entre su discurso y acciones, promoviendo siempre debates técnicos, rigurosos y sin fanatismos, con un voto consciente, libre e informado”, explicó la colectividad.

Lemos, oriundo de Andes (Antioquia), es abogado de la Universidad de Medellín, especialista en Contratación Estatal y magíster en Gobierno de la Universidad Externado de Colombia. Con un enfoque antipetrista e independiente durante la actual legislatura, el congresista –que dio el salto al Senado en 2018–, se destacó como coordinador ponente de la reforma laboral y defendió un equilibrio entre los derechos de los trabajadores y la sostenibilidad empresarial. Al confirmarse su designación, Lemos expresó su “gratitud y humildad”, sacando pecho por su reconocimiento y trayectoria. “Ser elegido para encabezar esta lista no es solo un voto de confianza, es también un compromiso mayor con las comunidades que representamos y con Colombia entera”. Polémicas filtraciones Pese a que en algunos partidos hay definiciones, en otros persisten los rumores y se imponen las filtraciones. Ya se da por hecho que la cabeza de lista del Centro Democrático será el representante Andrés Forero y el segundo renglón será Rafael Nieto; sin embargo, hay controversia por el orden de la lista. Lo anterior, teniendo en cuenta que la lista será cerrada y el orden será fundamental en la conformación de las planchas. Según un documento que se filtró a medios de comunicación, la tercera en la lista sería Claudia Margarita Zuleta, exdiputada del Cesar, y en cuarto lugar figuraría el actual representante paisa Hernán Cadavid, quien buscará dar el salto al Senado.