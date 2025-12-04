En medio de polémica y expectativa, Lokillo participará en la FMS World, el evento más importante de freestyle de 2025

Empieza el ritual: se lo damos en 3, 2, 1... tiempo. Todo está listo para que este 5 de diciembre comience en Sevilla, España, la FMS World Series 2025, la superliga que reúne a los mejores improvisadores del planeta y que tendrá una parada decisiva en Bogotá el 19 de diciembre en el Movistar Arena. La expectativa en Colombia es especial porque esta vez Lokillo Flórez se juega el todo por el todo frente a la élite del habla hispana. En total, diez leyendas del freestyle competirán en liga. A Lokillo se le suman: Teorema (Chile), Aczino (México), El Menor (Chile), Dani (Argentina), Zasko (España), Jony Beltrán (México), Gazir (España), Azuky (México, clasificada por votación) y Chuty (España). Este line-up mezcla regresos, figuras consolidadas y nombres elegidos por la comunidad, y será el elenco que dispute dos batallas por fecha. Lokillo Flórez fue uno de los diez seleccionados por Urban Roosters para competir en esta liga global que recorrerá España, El Salvador, México, Colombia y Chile durante diciembre, decisión que despertó la polémica en unos y fue aplaudida por otros. Hay gente que cuestiona su inclusión por encima de artistas con más bagaje en la escena. Pero, cabe recordar que Lokillo ya supo ser campeón de un certamen de freestyle, cuando se coronó en la Red Bull 5 Vidas, celebrada en Chile, en noviembre del año pasado y supo dar la sorpresa, en octubre de este año cuando quedó subcampeón de dicho certamen, que reunía a los campeones recientes del mismo. Le puede interesar: Lokillo representará a Colombia en la Superliga de freestyle de la FMS World Series 2025

Lokillo quiere volver a dar el batacazo

Lokillo representará a Colombia en la FMS World Series, que comienza en Valencia, España. FOTO: Urban Roosters

Por ende, su presencia no pasó desapercibida. Apenas se anunció, la conversación en redes sociales explotó. Lokillo respondió con una declaración en una rueda de prensa, en la que participaron todos los concursantes: “Con el respeto que se merecen mis compañeros, yo creería en este momento de mi vida que soy el improvisador más completo del habla hispana”, dijo, recordando que, además del freestyle, ha sido campeón en trova, piquería vallenata, contrapunteo llanero y hasta en la décima espinela cubana. “Quizás no tengo el nivel competitivo que ellos tienen, pero lo que tengo yo para aportarle a esto no lo tiene ninguno”, precisó el polifacético personaje.

Además, añadió que su presencia y la de varios concursantes le brinda esa versatilidad la cual es justamente lo que mantiene viva la esencia de la liga. “Si todos fuéramos Chuty o todos fuéramos Aczino, esto no tendría sentido”, argumentó Lokillo, destacando que la magia del formato está en su variedad: la aparición explosiva de MCs jóvenes como Azuky, el misticismo de Teorema, el regreso inesperado de Dani Ribba, las métricas impredecibles de Zasko o la potencia clásica de Jony Beltrán. Y, por supuesto, el eterno debate entre los gigantes: Chuty, campeón de la primera edición, y Aczino, considerado por muchos el mejor de la historia. Lea más: Lokillo se corona campeón de la Red Bull Batalla 5 Vidas

¿Dónde serán las fechas y cómo será el formato de la FMS Word Series 2025?

La FMS World Series tendrá un jurado compuesto por Maxi, Blon, Gavyria, Hellmunth y Mr. Ego. El calendario completo se jugará así: la Jornada 2, el 9 de diciembre en San Salvador (Gimnasio Adolfo Pineda); la Jornada 3, el 12 de diciembre en Ciudad de México (Arena CDMX), la Jornada 4, el 19 de diciembre en Bogotá (Movistar Arena) y la Jornada 5, el 21 de diciembre en Santiago (Teatro Caupolicán), donde se definirá al campeón.

En total habrá 55 batallas (11 por sede). Las entradas para la mayoría de las sedes están disponibles en fms.tv y canales autorizados. Serán dos batallas por MC, tres puntos por victoria directa y la presencia de los siempre impredecibles “Extra Players”, que son figuras de la escena de cada país invitados a dar una batalla con uno de los participantes, que pueden “desbaratar” la tabla de posiciones en cualquier momento. Todo esto para definir al próximo gallo de la improvisación.