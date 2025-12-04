En medio de polémica y expectativa, Lokillo participará en la FMS World, el evento más importante de freestyle de 2025

Empieza el ritual: se lo damos en 3, 2, 1... tiempo. Todo está listo para que este 5 de diciembre comience en Sevilla, España, la FMS World Series 2025, la superliga que reúne a los mejores improvisadores del planeta y que tendrá una parada decisiva en Bogotá el 19 de diciembre en el Movistar Arena. La expectativa en Colombia es especial porque esta vez Lokillo Flórez se juega el todo por el todo frente a la élite del habla hispana.
En total, diez leyendas del freestyle competirán en liga. A Lokillo se le suman: Teorema (Chile), Aczino (México), El Menor (Chile), Dani (Argentina), Zasko (España), Jony Beltrán (México), Gazir (España), Azuky (México, clasificada por votación) y Chuty (España). Este line-up mezcla regresos, figuras consolidadas y nombres elegidos por la comunidad, y será el elenco que dispute dos batallas por fecha.
Lokillo Flórez fue uno de los diez seleccionados por Urban Roosters para competir en esta liga global que recorrerá España, El Salvador, México, Colombia y Chile durante diciembre, decisión que despertó la polémica en unos y fue aplaudida por otros. Hay gente que cuestiona su inclusión por encima de artistas con más bagaje en la escena. Pero, cabe recordar que Lokillo ya supo ser campeón de un certamen de freestyle, cuando se coronó en la Red Bull 5 Vidas, celebrada en Chile, en noviembre del año pasado y supo dar la sorpresa, en octubre de este año cuando quedó subcampeón de dicho certamen, que reunía a los campeones recientes del mismo.
