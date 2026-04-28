Capturan a alias Mi Pez, el presunto cerebro de los atentados en el Valle y el Cauca

En una operación conjunta de la Policía Nacional, el Ejército y la Fiscalía General de la Nación, fue capturado Alex Vitonco Andela, conocido en el mundo criminal como alias Mi Pez o David.

Este sujeto, capturado en la mañana de este martes, 28 de abril, es señalado como el cabecilla principal de la estructura criminal Dagoberto Ramos, perteneciente al Estado Mayor Central de las disidencias de las Farc bajo el mando de alias Iván Mordisco.

A alias Mi Pez se le atribuye ser el cerebro y coordinador de la reciente ola de violencia que ha golpeado a los departamentos de Cauca y Valle del Cauca, la cual suma al menos 34 atentados terroristas en los últimos días.

La captura fue entre el municipio de Palmira y el sector de Palo Alto, en el Valle del Cauca. Según el director de la Policía, el general William Rincón, al momento de la detención, Vitonco Andela se encontraba con su compañera sentimental, mientras que sus escoltas se volaron.