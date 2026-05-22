Primicia | Juez absolvió a alias “Soya” e hija del expresidente de Atlético Nacional por supuestos nexos con Clan del Golfo

Luego de haber sido señalado por el Gobierno Nacional y la Policía como uno de los principales narcotraficantes y lavadores de dinero al servicio de la organización criminal Clan del Golfo, la Fiscalía no pudo comprobar los supuestos crímenes de Ferney de Jesús Cardona Bello (“Soya”) y un juez lo absolvió tras un proceso penal que duró dos años. La decisión también cobijó a un grupo de familiares y socios de Cardona, incluyendo a María Luisa Botero Villa, una reputada caballista antioqueña e hija de Andrés Botero, exdirector de Coldeportes y expresidente del club de fútbol Atlético Nacional. Esta historia se remonta al 24 de febrero de 2024, cuando la Policía capturó a “Soya” en el municipio de San Pelayo, en Córdoba. Lea aquí: Diseñadora paisa e hija de exdirector de Coldeportes cayó en operación contra el Clan del Golfo El ministro de Defensa de aquel entonces, Iván Velásquez, informó que Cardona Bello era “señalado de liderar una organización internacional de narcotráfico y lavado de activos vinculada con el Clan del Golfo, que exportaba hasta 10 toneladas mensuales de cocaína a EE.UU. y Europa”.

Cardona es un empresario conocido en la región de Urabá, donde es propietario de estaciones de gasolina y comercializadoras de productos agroindustriales. Según la Policía, en dichos negocios camuflaba dineros del cartel narcotraficante Clan del Golfo, por una cifra cercana a los $65.000 millones. En la operación también fueron capturadas su cónyuge Diana Patricia Reyes Narváez y su madre Victar Bello Medrano; el contador de sus empresas, Juan Carlos Salazar Giraldo; Luis Fernando Molina Bedoya, comerciante y contratista de la Alcaldía de Apartadó; y Luz Marina Arboleda Ramírez, representante legal de dos de las compañías investigadas. Amplíe la noticia: Los detalles del caso de Lulú Botero, hija del exministro Andrés Botero, por presunto testaferrato A María Luisa Botero Villa, detenida en la misma redada, la señalaron de ser una supuesta testaferra de “Soya” y el Clan del Golfo. En ese entonces, la diseñadora y exdeportista de alto rendimiento estaba dedicada a la caballería y la enseñanza de la equitación en Antioquia.

Pese a los señalamientos, la Fiscalía no les imputó el delito de narcotráfico. La acusación fue por cargos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito, que luego de dos años de audiencias no logró demostrar.

Los errores de la Fiscalía que tumbaron el juicio contra alias Soya

Extracto del fallo del Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Antioquia, que decretó la absolución de los siete implicados en el caso. FOTO: EXTRACTO DE DOCUMENTO.

De acuerdo con la sentencia del Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Antioquia (radicado N°11001 60 00 000 2024 00814), obtenida en primicia por EL COLOMBIANO, el ente acusador cometió errores desde el principio, “un yerro en el descubrimiento probatorio”, como lo calificó el juez, al exponer evidencias que pertenecían a otro expediente. En el juicio oral la Fiscalía presentó a un solo testigo, el intendente de la Policía que lideró la investigación, el cual tampoco pudo comprobar la culpabilidad de los sospechosos. “Se pretendió con aquel testigo probar, por lo menos, qué bienes había adquirido este grupo de personas entre 2010 y 2023, pero esto no fue posible de ninguna de las personas que fueron acusadas. No fue posible tampoco probar cómo se habían obtenido dichos bienes inmuebles y muebles”, indicó el juzgado.

Y añadió que “no fue posible por lo menos acreditar que esos bienes fueran adquiridos con dineros producto del narcotráfico, pero tampoco fue posible probar que tuvieran una procedencia de otras entidades delictivas”. En consecuencia, el 21 de mayo de 2026 absolvió a los siete procesados por la acusación de lavado de activos y enriquecimiento ilícito, decretando su libertad. Aun así, estas personas continúan bajo la lupa de la justicia, pues está en curso otro expediente de extinción de dominio contra varias de sus propiedades. En abril de 2024, la Fiscalía les embargó 32 bienes en Antioquia, valorados en $17.500 millones, correspondientes a casas, fincas, locales comerciales, cuentas bancarias y certificados de depósito. TAMBIÉN LE PUEDE INTERESAR: Batacazo al Clan del Golfo: Fiscalía ocupó bienes en todo Antioquia avaluados en más de $17.000 millones.

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