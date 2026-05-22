Primicia | Juez absolvió a alias “Soya” e hija del expresidente de Atlético Nacional por supuestos nexos con Clan del Golfo

Luego de haber sido señalado por el Gobierno Nacional y la Policía como uno de los principales narcotraficantes y lavadores de dinero al servicio de la organización criminal Clan del Golfo, la Fiscalía no pudo comprobar los supuestos crímenes de Ferney de Jesús Cardona Bello (“Soya”) y un juez lo absolvió tras un proceso penal que duró dos años.
La decisión también cobijó a un grupo de familiares y socios de Cardona, incluyendo a María Luisa Botero Villa, una reputada caballista antioqueña e hija de Andrés Botero, exdirector de Coldeportes y expresidente del club de fútbol Atlético Nacional.
Esta historia se remonta al 24 de febrero de 2024, cuando la Policía capturó a “Soya” en el municipio de San Pelayo, en Córdoba.
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El ministro de Defensa de aquel entonces, Iván Velásquez, informó que Cardona Bello era “señalado de liderar una organización internacional de narcotráfico y lavado de activos vinculada con el Clan del Golfo, que exportaba hasta 10 toneladas mensuales de cocaína a EE.UU. y Europa”.