¡Alerta en la deuda! Mercado cobra más por prestar a corto plazo y teme frenazo de la economía en Colombia

El mercado de deuda soberana de Colombia, considerado el termómetro más sensible de la confianza de los inversionistas, está enviando una señal inquietante.
Entre el 27 de febrero y el 4 de marzo de 2026, la curva de rentabilidad de los Títulos de Tesorería (TES) de tasa fija no solo se desplazó a la baja, sino que consolidó una estructura invertida.
Este fenómeno técnico suele ser observado con extrema atención por los analistas financieros porque históricamente ha precedido a periodos de desaceleración económica e incluso recesión.
En el tablero del sistema financiero del país, pocos indicadores generan tanta inquietud como una curva de rendimientos invertida. Aunque para el ciudadano de a pie parezca un tecnicismo, su aparición en la deuda pública colombiana es una señal que el mercado está siguiendo con lupa durante marzo de 2026.
