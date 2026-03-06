x

¡Alerta en la deuda! Mercado cobra más por prestar a corto plazo y teme frenazo de la economía en Colombia

La curva de TES en Colombia se invirtió en marzo de 2026, señal de desconfianza del mercado y posible desaceleración económica.

  Curva invertida en los TES de Colombia enciende alarmas, mercado de deuda anticipa desaceleración económica en 2026. FOTO: Presidencia y Colprensa.
Miguel Orlando Alguero
Economía

hace 1 hora
bookmark

El mercado de deuda soberana de Colombia, considerado el termómetro más sensible de la confianza de los inversionistas, está enviando una señal inquietante.

Entre el 27 de febrero y el 4 de marzo de 2026, la curva de rentabilidad de los Títulos de Tesorería (TES) de tasa fija no solo se desplazó a la baja, sino que consolidó una estructura invertida.

Este fenómeno técnico suele ser observado con extrema atención por los analistas financieros porque históricamente ha precedido a periodos de desaceleración económica e incluso recesión.

En el tablero del sistema financiero del país, pocos indicadores generan tanta inquietud como una curva de rendimientos invertida. Aunque para el ciudadano de a pie parezca un tecnicismo, su aparición en la deuda pública colombiana es una señal que el mercado está siguiendo con lupa durante marzo de 2026.

Entérese: El alivio en intereses del Gobierno Petro saldría caro: la deuda del país subiría $310 billones a futuro

Qué significa una curva invertida en la deuda pública

En condiciones económicas normales, la lógica financiera es sencilla: prestar dinero a largo plazo implica más riesgo y, por lo tanto, exige una mayor rentabilidad.

Si un inversionista presta dinero al Estado a 10, 20 o 30 años, asume riesgos adicionales como inflación futura, cambios de gobierno y crisis económicas globales

Por esa razón, en un entorno saludable la curva de rendimientos es ascendente, los títulos de largo plazo pagan más que los de corto plazo. Entonces, la curva invertida rompe esa lógica. Ocurre cuando los títulos de corto plazo empiezan a pagar tasas más altas que los de largo plazo.

La señal que envía el mercado es que los inversionistas perciben más riesgo inmediato que a largo plazo. En términos simples, prefieren asegurar tasas más bajas durante décadas porque creen que la economía se frenará y que las tasas tendrán que bajar en el futuro.

En otras palabras, es como si un banco cobrara más interés por un crédito de seis meses que por una hipoteca a 20 años. Es un sistema financiero funcionando al revés.

Puede conocer: Economía con Petro ha crecido 13,6%, inferior al del gobierno Duque pese a la pandemia

Radiografía del mercado: la curva de TES muestra una “joroba”

Los datos recientes del mercado muestran que la curva no solo está invertida, sino que además tiene forma de joroba, con tasas más altas en plazos intermedios.

El ejemplo más claro es el de los TES con vencimiento en septiembre de 2030, equivalentes a unos 4,55 años. El 4 de marzo de 2026 este título pagaba 14,15 %, la tasa más alta de toda la muestra. Esto convierte a ese tramo en el punto más costoso de financiamiento para el Gobierno.

En otras palabras, hoy el mercado está cobrando más por prestarle dinero al Estado a 5 años que a 10, 20 o 30 años, una situación que rompe la lógica tradicional del riesgo financiero.

Al comparar distintos plazos de los TES, la inversión se vuelve evidente. Por ejemplo, TES noviembre de 2027 (1,67 años) pagan 13,86%. TES marzo de 2058 (32,05 años) pagan 13,37%.

Esto significa que el mercado exige 0,49% más de interés, 49 puntos básicos, por prestar dinero a menos de dos años que por hacerlo a más de tres décadas.

Para los analistas, esta diferencia refleja una fuerte preocupación por el corto plazo de la economía colombiana.

Entre el 27 de febrero y el 4 de marzo, las tasas de los TES cayeron en casi todos los plazos. Sin embargo, el ajuste fue mucho más fuerte en los tramos largos de la curva.

Por ejemplo, TES octubre de 2050 (24,66 años) bajaron de 13,30% a 12,95%, una caída de 35 puntos básicos. TES marzo de 2058 (32,05 años) bajaron de 13,70% a 13,37%, una reducción de 33 puntos básicos.

Mientras tanto, algunos papeles de menor plazo se mantuvieron altos o incluso subieron. El caso más evidente es el de los TES abril de 2028, cuya tasa pasó de 14,01% a 14,08%.

Esa combinación, tasas largas cayendo y tasas cortas altas, terminó profundizando la inversión de la curva.

Lea más: Gobierno Petro gastó mucho más de lo que tenía: déficit fiscal, sin contar intereses, creció $60 billones entre 2023 y 2025

Analistas advierten deterioro económico inminente

Para los expertos del mercado, la señal es evidente. Alexander Ríos, CEO de Inverxia y divulgador financiero, explicó que los datos confirman la inversión de la curva.

Según indicó, los TES a cinco años están pagando cerca de 14,087%, una rentabilidad superior a la de papeles a 10 años (13,235%) y 15 años (13,480 %). También señaló que las tasas a 2 años se ubican en 13,800% y a 3 años en 13,971%.

Para el analista, esto demuestra que “el mercado exige una mayor compensación por prestar dinero a corto plazo, reflejando expectativas de deterioro económico cercano”.

Otros economistas van más allá y advierten riesgos para el financiamiento del Estado. Jorge Restrepo, profesor de economía de la Pontificia Universidad Javeriana, planteó una pregunta inquietante: ¿qué pasaría si los mercados de deuda se cerraran?

Según el académico, “los precios actuales equivalen, en la práctica, a una señal de posible cierre de los mercados de financiamiento”. Por eso considera urgente que el Gobierno reestructure y recorte el gasto público.

En la misma línea se pronunció Alejandro Castañeda, presidente ejecutivo de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg). Para el dirigente gremial, la ventana de financiamiento podría cerrarse si no se corrigen los desequilibrios fiscales.

Según advirtió, “si el gasto público no se reduce, la calificación crediticia del país podría verse comprometida”.

Además: Colombia en 2025 registró el segundo déficit fiscal más alto del mundo: The Economist

