¡Alerta en la deuda! Mercado cobra más por prestar a corto plazo y teme frenazo de la economía en Colombia

El mercado de deuda soberana de Colombia, considerado el termómetro más sensible de la confianza de los inversionistas, está enviando una señal inquietante. Entre el 27 de febrero y el 4 de marzo de 2026, la curva de rentabilidad de los Títulos de Tesorería (TES) de tasa fija no solo se desplazó a la baja, sino que consolidó una estructura invertida. Este fenómeno técnico suele ser observado con extrema atención por los analistas financieros porque históricamente ha precedido a periodos de desaceleración económica e incluso recesión. En el tablero del sistema financiero del país, pocos indicadores generan tanta inquietud como una curva de rendimientos invertida. Aunque para el ciudadano de a pie parezca un tecnicismo, su aparición en la deuda pública colombiana es una señal que el mercado está siguiendo con lupa durante marzo de 2026.

Qué significa una curva invertida en la deuda pública

En condiciones económicas normales, la lógica financiera es sencilla: prestar dinero a largo plazo implica más riesgo y, por lo tanto, exige una mayor rentabilidad. Si un inversionista presta dinero al Estado a 10, 20 o 30 años, asume riesgos adicionales como inflación futura, cambios de gobierno y crisis económicas globales Por esa razón, en un entorno saludable la curva de rendimientos es ascendente, los títulos de largo plazo pagan más que los de corto plazo. Entonces, la curva invertida rompe esa lógica. Ocurre cuando los títulos de corto plazo empiezan a pagar tasas más altas que los de largo plazo. La señal que envía el mercado es que los inversionistas perciben más riesgo inmediato que a largo plazo. En términos simples, prefieren asegurar tasas más bajas durante décadas porque creen que la economía se frenará y que las tasas tendrán que bajar en el futuro. En otras palabras, es como si un banco cobrara más interés por un crédito de seis meses que por una hipoteca a 20 años. Es un sistema financiero funcionando al revés.

Radiografía del mercado: la curva de TES muestra una “joroba”

Los datos recientes del mercado muestran que la curva no solo está invertida, sino que además tiene forma de joroba, con tasas más altas en plazos intermedios. El ejemplo más claro es el de los TES con vencimiento en septiembre de 2030, equivalentes a unos 4,55 años. El 4 de marzo de 2026 este título pagaba 14,15 %, la tasa más alta de toda la muestra. Esto convierte a ese tramo en el punto más costoso de financiamiento para el Gobierno. En otras palabras, hoy el mercado está cobrando más por prestarle dinero al Estado a 5 años que a 10, 20 o 30 años, una situación que rompe la lógica tradicional del riesgo financiero.

Al comparar distintos plazos de los TES, la inversión se vuelve evidente. Por ejemplo, TES noviembre de 2027 (1,67 años) pagan 13,86%. TES marzo de 2058 (32,05 años) pagan 13,37%. Esto significa que el mercado exige 0,49% más de interés, 49 puntos básicos, por prestar dinero a menos de dos años que por hacerlo a más de tres décadas. Para los analistas, esta diferencia refleja una fuerte preocupación por el corto plazo de la economía colombiana.

Entre el 27 de febrero y el 4 de marzo, las tasas de los TES cayeron en casi todos los plazos. Sin embargo, el ajuste fue mucho más fuerte en los tramos largos de la curva. Por ejemplo, TES octubre de 2050 (24,66 años) bajaron de 13,30% a 12,95%, una caída de 35 puntos básicos. TES marzo de 2058 (32,05 años) bajaron de 13,70% a 13,37%, una reducción de 33 puntos básicos. Mientras tanto, algunos papeles de menor plazo se mantuvieron altos o incluso subieron. El caso más evidente es el de los TES abril de 2028, cuya tasa pasó de 14,01% a 14,08%. Esa combinación, tasas largas cayendo y tasas cortas altas, terminó profundizando la inversión de la curva.

Analistas advierten deterioro económico inminente