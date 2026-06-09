Altas cortes le hacen un llamado al futuro presidente a acatar la justicia: “Se puede estar en desacuerdo con un fallo, pero no desconocerlo”

A 12 días de que los colombianos elijan presidente en segunda vuelta, los jefes de las tres altas cortes aprovecharon un mismo escenario para mandarle un mensaje a quien llegue a la Casa de Nariño: “un gobernante puede estar en desacuerdo con un fallo, pero no puede desconocerlo”.

Lo dijeron este martes, 9 de junio, en Bogotá, en un foro que la Procuraduría General de la Nación montó justo en medio del pulso entre el presidente, Gustavo Petro, y la justicia.

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El escenario fue la I Cumbre Internacional de Instituciones Autónomas y de Control, organizada por la Procuraduría, cuyo eje central fueron los controles al abuso del poder en las democracias modernas. En el panel principal participaron Paola Meneses Mosquera, presidenta de la Corte Constitucional; Iván Mauricio Lenis Gómez, presidente de la Corte Suprema de Justicia, y Alberto Montaña Plata, presidente del Consejo de Estado.

Montaña fue el más explícito sobre el deber del jefe de Estado. Empezó por reconocer que cualquiera tiene derecho a estar en desacuerdo con una decisión judicial, incluido el presidente, porque eso hace parte de la libertad de expresión. Pero marcó de inmediato un límite.

“Constitucionalmente el Presidente de la República y el Gobierno no tiene el deber de estar de acuerdo con las decisiones, pero sí tiene el deber de acatarla”, afirmó el Presidente del Consejo de Estado.