Espaldarazo de las cortes a la Registraduría tras denuncias de Petro sobre fraude electoral

Las altas cortes volvieron a salir al paso de una controversia generada por el presidente Gustavo Petro. Esta vez, el tema fue la confianza en los resultados electorales y el trabajo de las autoridades encargadas de los escrutinios.
En un comunicado conjunto, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo Superior de la Judicatura expresaron su “pleno respaldo a la labor que desarrollan las comisiones escrutadoras en todo el país, que cumplen una función esencial para la garantía de la transparencia, la legitimidad y la confianza ciudadana en el proceso electoral colombiano”.
El pronunciamiento llega en medio de las tensiones que se han producido tras la primera vuelta presidencial y de los cuestionamientos que han circulado alrededor del conteo de votos y los escrutinios.