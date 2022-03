La idea le duró poco, pues pasados unos minutos le dejaron claro que por ley no estaba permitido, ya que referirse a temas que no hacen parte de las pruebas del caso por presunto f raude procesal y soborno a testigos serían tomados como una declaración, la cual en esta etapa no es debida.

Aunque la cita concluyó en buenos términos y la decisión de si se archiva o no el expediente quedó fijada para el próximo 27 de abril , la togada le exigió al exmandatario antioqueño que se refiriera exclusivamente a si apoyaba o no la preclusión.

Bajo ese panorama, el expresidente arrancó a hablar en un capítulo que llamó el “derecho a la refutación”, pues él quiso defenderse de los señalamientos que lo vinculan con una supuesta “máquina criminal en la que he abusado del Estado durante 20 años”.

Y con ella –describió– se le ha acusado falsamente de paramilitar, de nexos con la Oficina de Envigado, de amenazar personas, y de irrespetar a periodistas y a la justicia.

Esa reminiscencia, como él la llamó, no se concretó, pues ahí fue cuando la jueza lanzó su primera advertencia, recordándole que esta etapa procesal no se trataba de un testimonio, y que ella como directora de la diligencia no podía permitirlo. De hecho, afirmó que su intervención no podía tornarse con tinte político.

Fueron tantos los llamados de atención que sus abogados Jaime Granados y Jaime Lombana intervinieron para decirle a la jueza que su cliente quería referirse a hechos de su pasado para hacer una “reiteración argumentativa”.