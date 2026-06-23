Rifirrafe entre Álvaro Uribe y Carlos Suárez abre grietas en la alianza del “Tigre”

Cuando todavía buena parte del país estaba celebrando la elección de Abelardo de la Espriella como nuevo presidente de la República, estalló una crisis en donde menos se esperaba: en las entrañas de la alianza que llevó a ‘El Tigre’ a la Presidencia.
Se trata de una dura pelea entre el expresidente Álvaro Uribe y Carlos Suárez, el estratega de la campaña de De la Espriella. El choque ha escalado a tal punto que Suárez le lanzó un insulto diciendo: “No me asustaron los dinosaurios, menos lo harán sus fósiles”. Y Uribe le respondió llamándolo “bandido” y “solapado”.