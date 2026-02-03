¿Uribe será investigado por crímenes de lesa humanidad cometidos hace más de dos décadas? Esto dice su defensa

Desde hace varios días, el nombre del expresidente Álvaro Uribe Vélez volvió a aparecer en el centro del debate judicial, a raíz de procesos que plantean presuntas complicidades y alianzas entre sectores de la Fuerza Pública y grupos paramilitares en la comisión de masacres y homicidios selectivos durante la década de los noventa.
Fue el propio exmandatario quien, a través de sus redes sociales, advirtió que la Fiscalía estaría evaluando la posibilidad de reactivar un proceso en su contra por hechos ocurridos durante su paso por la Gobernación de Antioquia.
“Mis abogados preparan una solicitud a la Fiscalía y espero enviar una carta a la señora fiscal sobre los hechos. Con todo respeto, recordaré que la acusación contra mí la adelantaron dos fiscales nombrados por Eduardo Montealegre, sin considerar las reglas del conflicto de interés”, dijo Uribe en redes sociales.