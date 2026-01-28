Uribe dice que lo quieren meter preso por declaraciones de Mancuso: sería sobre masacre de El Aro

En plena antesala de un nuevo ciclo electoral, el expresidente Álvaro Uribe Vélez volvió a llevar su situación judicial al centro del debate político. En un mensaje en la red social X, el líder del Centro Democrático aseguró que existe un supuesto plan para enviarlo a prisión por razones políticas y no jurídicas, en lo que, según él, sería una maniobra impulsada desde el Gobierno del presidente Gustavo Petro y el candidato Iván Cepeda.
“‘Uribe, estamos en elecciones, lo quieren meter preso por órdenes de Petro y de Cepeda’. Cuando atiendo reuniones políticas en Bogotá, no falta el ciudadano que me diga eso, todo a semejanza de vísperas electorales anteriores”, escribió el expresidente.
“Y me agregan que como no tienen pruebas en mi contra a pesar de investigaciones que llevan 30 años, planean forzar en mi contra un contexto paramilitar con lo que dijo Mancuso cuando regresó de Estados Unidos. Debo llamar a mis abogados a buscar pruebas mientras camino por el país en defensa de la democracia”, finaliza diciendo su mensaje.
EL COLOMBIANO habló con altas fuentes en la Fiscalía, quienes señalaron que, efectivamente, se vincularía a Uribe con la investigación de la masacre de El Aro, ocurrida en Ituango (Antioquia) hace 29 años.